¿Pascacio encarcelado tras conflicto legal con Vanessa Bauche y Sarah Nichols? ¡Esto dijeron HOY 9 de junio!

La historia de Pascacio y Vanessa Bauche parece llegar a su fin, y es que recientemente se reveló que el actor habría quedado preso la tarde de este 9 de junio, luego de un proceso legal de bastante tiempo. ¿Incluida Sarah Nichols en la polémica?

Vanessa Bauche y Sarah Nichols habrían sido acosadas por Pascacio / Redes sociales

¿Por qué inició el conflicto legal entre Vanessa Bauche y Pascacio?

El enfrentamiento legal entre Vanessa Bauche y Pascacio López se remonta a 2020, año en que la actriz interpuso una denuncia por presunto acoso y violencia laboral tras trabajar con él en la serie Guerra de vecinos.

Posteriormente, la actriz Sarah Nichols también acusó a Pascacio, afirmando que sufrió presuntos abusos por parte del actor durante el rodaje de la misma serie. En 2022, Pascacio fue arrestado y vinculado a proceso, aunque recuperó su libertad. Desde que surgieron las denuncias, el actor ha negado las acusaciones.

Ya en 2025, Vanessa Bauche informó en una entrevista con TVNotas que había obtenido un fallo favorable dentro de la demanda por daño moral presentada contra el actor. Según la intérprete, las acciones emprendidas por Pascacio durante el proceso tuvieron como objetivo prolongar el litigio:

Yo tengo todo a mi favor, gracias a Dios. Él no tiene nada más que sus mentiras. Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente. Vanessa Bauche

Recientemente, tras el avance del procedimiento judicial en su contra, Pascacio López presentó una apelación, lo que llevó a que la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco revisara el caso y emitiera una nueva determinación dentro de la sentencia penal 96/2026.

De acuerdo con lo dicho por la resolución, el actor tendrá que: “ Cumplir una pena de treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, una vez que se ponga a su disposición ”.

Todo parece haber cambiado recientemente, cuando reportaron una nueva noticia en torno al caso. ¿Ya está en la cárcel?

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Pascacio López habría sido encarcelado tras acusaciones / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Pascacio será encarcelado nuevamente tras presunto acoso a Vanessa Bauche y Sarah Nichols?

La tarde este martes 9 de junio comenzó a trascender que Pascacio, tras estar “en libertad”, pero bajo investigación, habría sido nuevamente encarcelado, según informó el abogado del intérprete a Ventaneando.

Según el abogado de Pascacio, su detención se hizo de manera arbitraria, ya que la audiencia no debía de desarrollarse de tal forma:

Lamentablemente hay delitos en los cuales la persona debe enfrentar el proceso privado de la libertad. Y en este caso, por el tipo de delito, la ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que hay criterios de la corte interamericana de Derechos Humanos que señalan que esto es arbitrario. Abogado de Pascacio

Pascacio será internado en el penal de Puente Grande mientras continúa el proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de violación agravada, derivado de la denuncia presentada en 2022 por la actriz Sarah Nichols presunta violación agravada.

Por último, el abogado señaló que esto resultó ser un golpe duro para el actor, ya que no contemplaban esto, más aún sin pruebas: “ Evidentemente este tipo de sucesos por supuesto que afecta a la persona, y que te priven aún sin que se demuestre tu culpabilidad, imagínate lo difícil que puede ser ”, dijo.

¿Será que Pascacio no salga más?

Minuto 21:22.

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¿Quién es Pascacio y en qué series trabajó?

Pascacio, es un actor mexicano que ha desarrollado su carrera principalmente en televisión, cine y teatro originario de Chiapas.

Inició su formación artística en el teatro y posteriormente incursionó en la televisión, donde comenzó a ser reconocido por su participación en series y telenovelas. Aquí algunas de las series y programas en los que ha participado:



Guerra de vecinos,

El Señor de los cielos,

Rosario tijeras.

Control Z.

El Dragón: El regreso de un guerrero.

La piloto.

Los elegidos.

Club de cuervos, entre otras.

Recientemente Ivonne Montero también se unió a la lista de famosas que presuntamente fueron violentadas por Pascacio

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