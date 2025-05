Pascacio López se defiende de Vanessa Bauche que lo acusó de abuso: “Son inventos... Exige hasta masajes”

Buscamos a Pascacio López, quien ha estado alejado de los medios de comunicación tras el conflicto legal que enfrenta con Vanessa Bauche. El actor nos contó cómo va el proceso y a qué se dedica actualmente.

Pascasio López se defiende de Vanessa Bauche / Archivos TVNotas

Te puede interesar: Sarah Nichols pide amparo tras darse a conocer que Pascacio López fue puesto en libertad

¿Qué respondió Pascacio López a acusaciones de Vanessa Bauche y a qué se dedica actualmente?

“Estoy retirado de la farándula. Estudio leyes. Cuento con 3 cuatrimestres en Derecho penal. Es mejor alejarse de estas personas que son malas, estar tranquilo y seguir adelante”.

“Continúan los 2 asuntos (las demandas de Sarah Nichols y Vanessa). Metí un amparo y está en proceso de quelo resuelvan. En el de Vanessa hay amparo. Ella metió a Sarah de testigo, y viceversa. Ante la ley, está comprobado que no se puede fungir como testigo en otro asunto. Están coludidas”. Pascacio López

“Espero fecha para audiencia en el caso de Vanessa. Es una burla. No puedes llevar todo un proceso por un reclamo laboral... La sanción para el delito que imputa ella ‘contra la dignidad de las personas’, si se me encuentra culpable, es de 50 días de salario mínimo como multa o de 30 a 50 días de trabajo comunitario. Tengo derecho a escoger entre ambos. Me iré por el trabajo comunitario”.

Pascasio López se defiende de Vanessa Bauche / Archivos TVNotas

No te pierdas: Pascacio López se defiende de Sarah Nichols y muestra pruebas para demostrar su inocencia

Pascasio López asegura que los señalamientos de Vanessa Bauche son falsos

“La falsedad en declaración de Vanessa está comprobada. Dijo que yo la besé en una escena y es mentira. La jueza determinó que ese delito no existió y lo desecharon. En cambio, la falsedad en declaración sí amerita prisión”. Pascasio López

“Vanessa pidió una reparación del daño de 174 mil pesos y que se cuantificaran terapias psicológicas de por vida, más masajes linfáticos para ella”.

Sobre por qué pidió masajes, respondió: “Según dijo, a partir de que yo le reclamé, subió de peso. Aseguró que ya no fuma 10 sino 20 cigarros. Al ver sus peticiones, mis abogados y yo dijimos que no. También quería una disculpa pública. Aún no he sido notificado para audiencia”.

Vanessa Bauche / Liliana Carpio / IG: vanessabauche

Mira: Vanessa Bauche expone presunto chat donde Pascasio López y staff de Netflix apostaban para atacar mujeres

¿Cómo le gustaría a Pascacio López que terminara el proceso legal en contra de Vanessa Bauche?

El actor externó qué le gustaría que sucediera: “Que todo sea a mi favor, porque no ocurrió nada de lo que se me acusa. Son inventos que están hechos por la maldad. Personas que tienen mucha malicia en sus vidas, que no conocen la armonía, la paz, el amor y mucho menos la familia”.

“Me enteré de que no soy la única persona con la que Vanessa tiene controversias. Sé que tiene pleitos con la mamá de otra actriz (no quiso revelar nombres). Hay demandas pendientes contra ella. Yo espero que la justicia sea honesta, real y justa en este caso”, concluyó.

Pascasio López se defiende de Vanessa Bauche / Archivos TVNotas

¿Cuáles son los casos que enfrenta Pascasio López sobre abuso?

OCT. 2020 FUE ACUSADO DE ABUSO

Sarah Nichols aseguró que, supuestamente, sufrió abuso sexual por parte de Pascacio, su compañero en la serie Guerra de vecinos . Dio a conocer lo sucedido a través de una denuncia.

OCT. 2020 SALEN MÁS DETALLES

Se dijo que Pascacio comió en el edificio de Nichols, y que, tras presuntamente haber bebido de más, supuestamente abusó de ella.

2021 VANESSA BAUCHE LO DENUNCIA

La actriz acusó a Pascacio de, supuestamente, haberla humillado. Además, dijo que, presuntamente, la besó sin su consentimiento. La denuncia fue por supuesto abuso sexual y el delito contra la dignidad de las personas.

OCT. 2021 ACUSACIÓN LEGAL

Nichols inició de forma legal la querella contra el actor chiapaneco, por abuso sexual. La holandesa pide prisión para su presunto abusador y busca sumar a otras mujeres a su causa para robustecer la denuncia contra Pascacio.

MZO. 2022 PRISIÓN PREVENTIVA

Pascacio fue detenido en la colonia Condesa, CDMX, en cumplimiento de una orden de aprehensión y llevado a Guadalajara, Jalisco. El 22 de marzo, un juez lo vinculó a proceso, por el delito de supuesto abuso sexual. Estuvo preso hasta febrero de 2023.

JUL. 2022 NICHOLS PIDE MÁS TIEMPO

La juez otorgó a la defensa de Sarah Nichols 2 meses más para recabar pruebas que acreditaran el presunto delito de violación. Tenían hasta el 22 de septiembre para presentarlas.

AGO. 2022 SIGUE EL CASO DE VANESSA

Ella dijo que continuaba su denuncia por el delito contra la dignidad, pero el abogado de Pascacio nos dijo que este no ameritaba prisión. Además, afirmó que la denuncia por abuso sexual se desestimó por falta de pruebas.

El actor se involucró sentimentalmente con Verónica Toussaint, Ivonne Montero e Irán Castillo, quienes lo han descrito como violento.

¿Quién es Pascasio López?

Actor mexicano originario del estado de Chiapas. Con apenas 16 años abandonó su entidad y viajó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios en Derecho.

Recibió la invitación para realizar un casting para un cortometraje y obtuvo el papel. Entonces, se decidió por la actuación.

En 2013 recibió su primera oportunidad en Colosio, el asesinato.

Tiempo después participó en Cinco de mayo: La batalla.

En 2015 inició en el cine con Estrellas solitarias. Participó en

series como: El torito, Rosario tijeras 2 y La bella y las bestias.

Creció internacionalmente y trabajó al lado de Sylvester Stallone en la cinta Rambo: The last blood .

En 2021 hizo su debut en las plataformas de streaming con Guerra de vecinos y Código implacable.