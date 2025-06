Laura Zapata opina sobre Sasha Sokol y el fallo contra Luis de Llano: “Parecía una relación que fluía”

El pasado miércoles 25 junio, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó el amparo a Luis de Llano y ratificó su condena por el abuso en contra de Sasha Sokol.

La SCJN no solo revalidó la sentencia contra el productor, la cual lo obliga a ofrecer una disculpa pública a la exintegrante de ‘Timbiriche’ y pagarle una indemnización por daño moral, también estableció la imprescriptibilidad de las acciones civiles en casos de abuso a menores; es decir, las víctimas podrán buscar justicia sin importar el tiempo que haya pasado.

A través de redes sociales, Sokol se dijo muy contenta por este fallo y señaló: “La Corte le ha negado el amparo: deberá aceptar las consecuencias de sus actos”.

Sasha Sokol / Redes Sociales

Te podría interesar: Mariana Garza apoya a Sasha Sokol tras demanda contra Luis de Llano: ‘Por y para ti’

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano?

Todo este caso comenzó en 2022, cuando Luis de Llano admitió en entrevista con Yordi que había tenido un romance con Sasha Sokol que duró pocas semanas, asegurando que los padres de la joven estuvieron de acuerdo.

En respuesta a esto, la cantante compartió en redes sociales que su relación comenzó cuando ella solo tenía 14 años y él 39. También desmintió que sus padres estuvieran enterados de esta situación.

Sasha Sokol “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando dos años después mi familia se enteró se volvieron locos. No era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”

Debido a esto, Sasha inició una demanda civil por daño moral, argumentando que los comentarios de Luis, además de revictimizarla, distorsionaban la historia. En 2023, la autoridad falló a favor de la artista, por lo que el productor fue condenado a ofrecer disculpas públicas y dar una indemnización económica.

De Llano apeló esto, asegurando que hubo muchas irregularidades en el caso. No fue hasta el pasado 25 de junio que le negaron el amparo que quiso meter y ratificaron su condena.

Sasha Sokol / Instagram: @sashasokolova

No te pierdas: Sasha Sokol envía un mensaje de resiliencia y valentía a casi tres años de haber denunciado a Luis de Llano

¿Qué dijo Laura Zapata sobre el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol?

Por supuesto, la ratificación de la sentencia de Luis de Llano ha dado mucho de qué hablar y algunos artistas no han dudado en dar su opinión sobre el asunto. Tal fue el caso de Laura Zapata, quien provocó polémica con su postura.

En un encuentro con los medios, Laura indicó que, incluso actualmente, no es mal visto una relación entre un hombre mayor y una mujer menor.

“Híjole, me parece un tema bastante delicado, un tema bastante fuerte, pero creo que en esa época, pues eso se podía usar de manera sencilla, ¿no? Vimos a muchas mujeres muy jóvenes con hombres mayores”, expresó.

Sobre lo sucedido entre la cantante y el productor, dijo que el caso era sumamente complicado, pues, según ella, el romance entre Luis y Sasha Sokol parecía “consensuada”.

Laura Zapata “Para mí es tan difícil pensar en la palabra víctima cuando de alguna manera parecía una relación que fluía, consensuada. Nunca ha sido mal visto que un hombre mayor esté con una mujer joven, con una mujer menor. Y esto es también de manera biológica. O sea, los hombres tratan de diseminar su semilla”

Laura Zapata habla de la relación entre Thalía y un hombre mayor

Durante la conversación, Laura Zapata recordó que, en su momento, Thalía también estuvo con un hombre mayor, y, por lo que pudo ver, eran muy felices.

“Pues ella estaba muy contenta. Digo, yo me recuerdo de ella, a ver si no se me viene encima. Ah, no, ¿verdad? Porque no puede, ahorita está malita. Pues yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien. Él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi enamorada. Espero que no se levante de la mecedora, ya sabes quién”, indicó.

Para finalizar, dejó claro que las relaciones sentimentales entre parejas con diferencia de edad tienen su propio contexto.

Mira: Sasha Sokol: Su lucha contra la depresión tras denunciar a Luis de Llano