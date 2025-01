Sasha Sokol: Su lucha contra la depresión tras denunciar a Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol se mantiene firme con su denuncia contra Luis de Llano. Recientemente conversó con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde abordó cómo ha enfrentado la carga emocional que conlleva denunciar un caso de esta magnitud. Sokol confesó que hablar sobre lo sucedido ha sido una experiencia marcada por el dolor y la vergüenza.

“Lágrimas es poco. Ha sido durísimo. Me doy cuenta de que lo más difícil no fue lo que viví, o el hecho de ahora darme cuenta de lo que viví, sino todos estos años en los que he cargado con una cierta vergüenza”, explicó.

En sus declaraciones, también hizo referencia al juicio social que ha enfrentado: “Curiosamente, en todos estos años yo he sido la criticada, como si fuera una persona perversa, y él nunca fue juzgado. ¿Me explico? Él era visto como un hombre maravilloso. Incluso decían: ‘Qué fregón ha de ser para que una niña de 14 años ande con él’”, compartió Sasha.

Mira: Luis de Llano quedó en quiebra económica y anímica tras la condena por daño moral a Sasha Sokol

Sasha Sokol habló sobre la apelación de Luis de Llano / Instagram

Sasha Sokol revela si estará en el reencuentro de Timbiriche

Sasha también abordó el impacto que esta situación ha tenido en su carrera y sus relaciones personales. Durante el encuentro, mencionó su incertidumbre sobre participar en el cuarto reencuentro de Timbiriche, que regresa hasta con Paulina Rubio, bajo la producción de Benny Ibarra y Erik Rubín.

“No sé muy bien si voy a estar. Sería muy lindo que pudiéramos estar los siete, pero todavía no sé si estoy en el lugar emocional para llevarlo a cabo”, declaró.

Checa: Thalía y Paulina Rubio podrían encontrarse durante shows de Timbiriche en 2025

Timbiriche podría regresar a los escenario en este 2024 / TVNotas

Sasha Sokol: El proceso legal contra Luis de Llano

En marzo de 2022, Sasha Sokol sorprendió al público al denunciar públicamente, de abuso, a Luis de Llano durante las conmemoraciones del 8M (Día Internacional de la Mujer). Acusó al productor de haber mantenido una relación con ella cuando tenía solo 14 años, mientras él tenía 39. La cantante no solo reveló detalles de su experiencia, sino que también anunció su intención de llevar el caso a los tribunales por daño moral.

Un año después, en 2023, un juez de primera instancia declaró culpable a Luis de Llano y le ordenó ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hablar sobre el tema y pagar una indemnización. Dado que el tiempo transcurrido y las leyes vigentes en ese momento impedían proceder penalmente, el equipo legal de Sasha optó por una demanda civil por daño moral. En este proceso, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia determinó que la relación entre Sokol y de Llano fue “ilícita y asimétrica”, subrayando la diferencia de edades y la posición de poder que el productor tenía sobre ella.

En octubre de 2024, Sasha Sokol anunció que la demanda tomó un nuevo rumbo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió analizar el caso a fondo. “El día de ayer, la Primera Sala de la SCJN resolvió, por unanimidad de votos, ejercer la facultad de atracción para conocer los expedientes de amparo directo derivados del juicio civil que promoví en contra de Luis de Llano. Esto quiere decir que será la Suprema Corte quien juzgue y decida en definitiva mi caso”, comentó.

Te puede interesar: Luis de Llano: Tremendo zafarrancho protagonizó el productor a su llegada al Teatro Centenario ¿Qué pasó?