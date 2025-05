Vanessa Bauche y Pascacio se enfrentarán en posible juicio por violencia y abuso: "¡Él es un depredador!”

En 2021, Vanessa Bauche demandó a Pascacio López (ambos de 52 años) por supuesta violencia verbal, psicológica y de género y presunto abuso sexual. Así como supuesta difamación y acoso laboral.

Vanessa Bauche / Liliana Carpio / IG: vanessabauche

Te puede interesar: Abogado de Pascacio López no descarta que el actor contrademande a quienes lo acusaron

¿Qué dijo Vanessa Bauche sobre el proceso legal en contra de Pascacio López?

Platicamos con la actriz y nos contó cómo va el proceso legal: “Él acaba de perder. Creo que ahora sí ya es el último de sus amparos, porque le dieron muchos. Ya vamos a empezar, ahora sí, con el juicio oral. El caso ha tenido muchas falencias (errores) por parte de la propia Fiscalía”.

“Se podría malinterpretar o dar a pensar que pudo haber corrupción en el caso de mi compañera Sarah Nichols (quien denunció a Pascacio por abuso sexual)”.

“Estuvo terrible que no lo vincularan a proceso por un delito que sí es privativo de la libertad. Ese proceso también sigue, afortunadamente. Del lado de su tío defensor (José Enrique Pascacio de León), que salió a calumniarme en medios, a descalificarme, a mentir y a hacerme más daño psicoemocional y laboral. Gracias a Dios ya le gané la demanda por daño moral. Ahora vamos a entrar en la etapa de cuantificación de los daños. Avanzamos”. Vanessa Bauche

Vanessa Bauche y Pascasio López disputa legal / Liliana Carpio / iG: @vanessabauche

No te pierdas: Pascacio López se defiende de Sarah Nichols y muestra pruebas para demostrar su inocencia

¿Cuándo podrían verse las caras Vanessa Bauche y Pascacio López en el juzgado?

Nos dijo cuándo podría ser la cita en los juzgados. “Desde diciembre tenía que hacerse, pero él estaba amparado y la Fiscalía no nos avisó. Yo espero que ya sea en 4 o 5 semanas”.

Sobre el juicio con Pascacio nos comentó: “Ya empieza el desahogo de pruebas. Lo que pasa es que esta persona no ha querido reconocer nada. Se le dio la oportunidad de un juicio abreviado, de una suspensión, pero no quiso acatar la recomendación de la juez, en cuanto a la reparación de los daños para mí. Entonces, la juez le negó la suspensión del juicio. Por eso vamos a llegar a juicio oral”.

“Yo tengo todo a mi favor, gracias a Dios. Él no tiene nada más que sus mentiras. Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente. Ha tratado de retrasar el momento en el que tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La condena sería una reparación de daño”. Vanessa Bauche

“Una de las cosas que eran importantes y que no quiso aceptar fue ir a terapia. Ya se lo han dicho no sé cuántas veces en cada una de las audiencias que hemos tenido. Dice: ‘No, no’. Se pone bien violento. La juez ya de plano dijo: ‘Le niego la suspensión, porque no hay forma’. Lamentablemente hay mucha gente agresora que no se da cuenta, porque son psicópatas y narcisistas”.

“En este caso, sabemos que él es un depredador serial. Son más de 7 víctimas de las que tenemos conocimiento (que han alzado la voz). Que le den o no trabajo pues ya habla de la moral de cada empresa, de su ética”.

Vanessa Bauche y Pascasio López disputa legal / Liliana Carpio / iG: @vanessabauche

Mira: Pascacio ‘N’: Video exhibiría los verdaderos motivos de la denuncia de Vanessa Bauche

¿Qué dijo Vanessa Bauche sobre su participación en la segunda temporada ‘Juegos interrumpidos’?

Por otra parte, recientemente se estrenó la segunda temporada de la serie Juegos interrumpidos , protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas. Vanessa nos habla de su participación: “Ahí hago el personaje más difícil que he realizado en toda mi vida. El más comprometido. Es la caracterización más intensa, demandante y conmovedora de mi carrera”.

“Interpreto a ‘Victoria’, una madre indígena a la que le desaparecen a su niño para venderlo en una red de trata. Aprendí mazateco. Mi caracterización era de 4 horas diarias”, concluyó.

Vanessa Bauche / Liliana Carpio / IG: vanessabauche

¿Quién es Vanessa Bauche?

Debutó en 1989 en la telenovela Simplemente María.

Ha destacado principalmente en el cine, con películas como:

Amoresperros,

Digna hasta el último aliento,

Hasta morir,

Un embrujo y

Piedras verdes, entre otras.

También ha hecho una gran cantidad de series, entre las que destacan:

Acapulco,

Rosario Tijeras,

Guerra de vecinos,

Ellas son la alegría del hogar,

Luis Miguel, la serie,

Mujeres asesinas y

Hermanos y detectives.