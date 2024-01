Irán Castillo reiteró su apoyo a las mujeres que han denunciado a su ex Pascacio ”N”

La cantante, Irán Castillo, acudió como madrina de la cuarta temporada del musical “Amor sin barreras” y a la inauguración de la taquería “Los coyotes” de Gerardo Quiroz en el Teatro Centenario Coyoacán de la CDMX. Ahí platicó con los medios de comunicación y expresó su apoyo a las mujeres que han denunciado a su exnovio Pascacio “N” por abus0 s3xual y psicológico.

Esto fue lo que dijo: “La verdad que es una una pena con Sarah (Nichols) y con Vanessa Bauche, que la quiero muchísimo. De hecho, acabamos de trabajar juntas en una serie y estoy en comunicación con algunas chicas que han sufrido esta violencia de esta persona. Yo lo único que puedo decir es que las apoyo con todo mi corazón y que estoy ahí para ellas”.

Cabe mencionar que él asegura que nunca la violentó físicamente. Al respecto, comentó:

Irán Castillo

“La violencia no es solo física. No es solo que golpees a alguien. La violencia también es psicológica y yo sí creo que es alguien que tiene muchas cosas que trabajar. Él tiene problemas y lo peor es que no lo reconoce. Ahora sí que mucha luz” .