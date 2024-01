Brenda Zambrano acusa a Guty Carrera de m4ltrat0 previo a La casa de los famosos: “Tu ex tenía razón”

Hace casi un año, Brenda Zambrano, famosa por haber participado en realities como ‘Acapulco shore’ y ‘La casa de los famosos’, terminó su relación con Guty Carrera, el primo del actor Danilo Carrera, siendo una de las parejas favoritas de los internautas.

Los influencers se conocieron cuando participaron juntos en el reality ‘Guerreros’ en Televisa, siendo Guty uno de los participantes originales del programa en su versión peruana.

Sin embargo, aunque ya vivían juntos, Guty y Brenda terminaron su relación. Sobre los motivos, ella había revelado que no todo era tan bonito como lo mostraban en redes.

Aunque usuarios consideraban que eran una excelente pareja, Brenda decidió culminar su relación. / Instagram

Polémicas de ‘La casa de los famosos’ previo a su estreno

Ahora que Guty fue anunciado como uno de los nuevos participantes de la temporada 4 de ‘La casa de los famosos’, una nueva polémica sobre el reality sale a la luz.

Recientemente Génesis Aleska, exnovia de Nicky Jam fue detenida y liberada en México poniendo en duda su participación; además de que Frida Sofía tuvo que cancelar su ingreso debido a problemas migratorios; Alfredo Adame le gritó sus cosas a Wendy Guevara y ‘la Bebeshita’ recibió la visita de la policía durante su despedida, así que esta polémica con otro participante está dando de qué hablar.

Aunque se había comentado que Guty se había enojado por la fotografía que usaron para promocionar su ingreso al reality, la polémica se trata de su exnovia.

Guty fue confirmado para La casa de los famosos y ya tiene polémicas encima / Instagram

¿Qué dijo Brenda Zambrano de Guty Carrera?

Brenda comenzó cuestionando el ingreso de Guty a la casa diciendo que él no era precisamente famoso y que además, cuando eran pareja, el influencer se mostraba en contra de este tipo de programas.

Guty no tardó en responder y antes de irse al reality dijo que “siempre habrá gente mala buscando colgarse de su fama” y luego se mostró muy feliz con su primo Danilo Carrera en un avión.

La personalidad de Brenda se ha podido conocer gracias a los realities en los que ha participado, así que no se dejó y le respondió en Twitter diciendo, “Solo recuerda Guty, que eres un m4ltratad0r, manipulador y chantajista! ¿Ahora sí hablas? Te funciona, ¿verdad? ¿Que me quiero colgar? El que utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón. Ojalá se te caiga la careta y pagues por tus m4ltrat0s”.

Solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista ! Ahora si hablas ? Te funciona verdad? Que me quiero colgar ? El que en utilizo para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) January 21, 2024

¿Qué pasó con Guty Carrera en Perú?

Guty era una de las estrellas del reality ‘Guerreros’ en aquel país, pero su exnovia , Alejandra Baigorria, lo acusó por vi0lencia.

Tanto Guty como Nicola Porcella eran dos reconocidos participantes de ese reality, pero ambos habían recibido denuncias en su contra y cuando la productora Magda Rodríguez quiso hacer el concepto del programa de competencias en México, los trajo al país y aquí iniciaron una nueva vida.

Sobre la denuncia de Nicola, su misma exnovia dijo que se había visto presionada para denunciarlo y se arrepintió. En el caso de Guty, la justicia no consideró la denuncia de su ex, así que él la contrademandó exigiendo una fuerte suma debido a que perdió trabajo por esta polémica.

Guty fue acusado por su ex por supuestamente ser viiolento / Instagram

“Yo no le llamaría una revancha, yo lo llamaría simplemente seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal, es más, para mí hoy en día yo dejo que la Justicia actúe. Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia con la perito, la psicóloga, pues porque ya estamos en la última instancia en esta contrademanda que le hice”, dijo en una ocasión el influencer.

“Nadie te puede amputar cargos ni te puede adjetivizar, y menos en televisión nacional, y pues marchar tu honra. Eso a mí me causó mucho problema en su tiempo, en su debido momento. Por supuesto trae consecuencias en el presente”, agregó.

Alejandra por su parte mencionó, “Dios mío, ahora ¿qué vendrá a hacer acá para figurar? Ay no, el tema legal sigue y en realidad, con las leyes del Perú estoy harta, estoy cansada”.

Sin duda esta será una gran polémica dentro de la casa, ¿Guty seguirá defendiéndose? ¿Sus ex se unirán contra él? Por mientras, Brenda ya prometió grabar un podcast con el influencer ‘Un tal Fredo’, en el que este entrevista a figuras del medio que han tenido relaciones tóxicas, así que podrían haber más detalles y revelaciones ahí.