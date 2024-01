Integrante de Mira quién baila está de luto; rompe en llanto y anuncia su retiro de redes

Muy triste y en medio del llanto, Lambda García apareció en redes sociales comunicando una triste noticia.

El actor que participa en el reality de baile ‘Mira quién baila: La revancha’, reveló que se encuentra de luto por la inesperada pérdida de su abuela.

Aunque Lambda dijo que no es asiduo a hacer videos mostrándose vulnerable, colocó el video en el que no podía contener el llanto y dijo que comunicaba esta dura pérdida porque muchos de sus seguidores conocían a su amada abuela.

Igualmente, Lambda mencionó que debido a la repentina partida de su abuela, se ausentará de redes por unos días para acompañar a su familia en estos momentos tan difíciles.

“Ya saben que no soy muy afecto de hacer estos vídeos, pero me toca avisar: mi tita acaba de fallecer, mi abuela, que mucha gente la conoce, la conoció. Acaba de fallecer el día de hoy. A todos los que se vayan a preguntar por qué no voy a estar en redes sociales los próximos dos días, pues es por eso, voy a estar acá pendiente de mi gente, de mi mamá, de mis tíos. Lamentablemente así es la vida, pasan estas cosas cuando menos te las esperas”, dijo.

La noticia surge el mismo día del gran estreno de ‘Mira quién baila: La revancha’ este domingo por la noche, aunque esto no interferirá en el reality pues ya fue grabado en Estados Unidos hace unas semanas, debido a que fue transmitido primero en Univision.

Critican a Lambda García por llorar en Instagram

Sin embargo, en medio de esta triste noticia, los internautas se dividieron en opiniones en los comentarios.

Algunos le expresaron el pésame por este triste momento que atraviesa, aunque otros criticaron el hecho de que Lambda haya usado sus redes sociales para grabarse llorando, lo que para muchos debería ser algo privado.

