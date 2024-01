Verónica Gallardo rompe en llanto al revelar su estado de salud: “Ya no puedo”

Verónica Gallardo está atravesando por un complicado momento de salud. La conductora se los confesó a sus seguidores a través de su canal de YouTube en un video que ya está dando de qué hablar.

La conductora de espectáculos dijo que no soporta el dolor en una pierna, así que se disculpó con su público por no emitir un episodio de su programa en la plataforma de videos.

Por tal motivo, Verónica podría entrar al quirófano para liberar un nervio que estaría paralizado en la pierna.

Mira: Sergio Mayer le responde a Wendy Guevara tras exponerlo: “Yo sé que de eso vive”

“Yo estoy muy mal. Ya no puedo con la pierna. Me acaba de decir el doctor… que traigo paralizado un nervio. Me van a hacer radiografía. Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer”, confesó.

Entre lágrimas, la conductora dijo que esta situación la tiene muy nerviosa y bromeó diciendo que al llorar y mostrar su debilidad, ya se sentía Adriana Fonseca, quien esta semana protagonizó un momento con un conductor de Uber e hizo un video similar para denunciar el estado de nerviosismo que tenía.

“Perdóneme si no tienen programa hoy. Ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí son de a de veras (el llanto). No son de mentiritas. Estoy muy nerviosa de verdad. Discúlpenme si no me ven el lunes. Es que va a ser más feo. Va a ser más gacho. Yo espero que no sea así”, comentó.

Verónica Gallardo podría someterse a una operación / Instagram

Te puede interesar: Génesis Aleska: La arrestaron antes de entrar a La casa de los famosos y ya fue liberada; esto pasó

La audiencia de la conductora le expresó la mejor vibra para que todo salga bien en su salud y pueda recuperarse de la mejor manera. “Mientras haya vida tú para adelante, mi reina hermosa”, le escribieron.

Verónica Gallardo tiene problemas económicos

El video de la conductora anunciando este problema de salud, unos meses después de enfrentar la pérdida de su esposo, Robert Alexander.

La conductora de espectáculos perdió a su esposo, el 5 de agosto de 2023. / Instagram: @vero1gallardo)

Checa: Frida Sofía cancela su participación en ‘La casa de los famosos’ por problemas con la ley

Verónica Gallardo se quedó con una deuda de más de 100 mil pesos debido a los gastos médicos que no pudieron salvar a su esposo y luego de esto tuvo que ser hospitalizada a desvanecerse.

Es por eso también que la conductora expresó que no sabría qué hacer si el doctor le indica que debería entrar al quirófano, pues no contaría con el recurso económico para realizarla.