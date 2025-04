Famosa conductora mexicana enfrenta grave crisis y hasta demanda laboral ¿De quién se trata?

La fama puede ser muy caprichosa, según relatan aquellos que la han conquistado y posteriormente la buena estrella parece abandonarlos, tal es el caso de Verónica Gallardo, presentadora a la que parece que la suerte le ha dejado de sonreír. Después de haber estado en los horarios estelares y en reconocidos programas, nada queda de su imagen. Ahora podría enfrentar una demanda laboral.

Sigue leyendo: Muere querida conductora de televisión; amiga de ‘MasterChef’ lo anunció: “Se fue para el cielo”

Rodrigo Fragoso está molesto con la periodista Verónica Gallardo

El conductor del programa de YouTube ‘El chisme TV’, Rodrigo Fragoso, contó a TVNotas que está molesto con la periodista Verónica Gallardo, a quien decía considerar como una segunda madre, luego de que la presentadora abandonara el proyecto sin dar mayor explicación. El también publirrelacionista la tachó de ser malagradecida y traicionera.

El conductor reveló en nuestro martes de TVNotas con detalle qué pasó: “Me extraña que las personas sean malagradecidas. Verónica dejó el programa ‘El chisme TV’. Me pidió unos días y jamás regresó. Ni me avisó que ya no quería estar”.

La conductora podría ser demandada por incumplimiento de contrato. / Instagram.

También lee: Querida conductora de TV y cantante mexicana habla de la muerte de su hijo: “Lo peor que me ha pasado”

Rodrigo recordó cómo apoyó a Verónica: “Cuando falleció su esposo, Robert, ella me buscó para que la ayudara, porque estaba en depresión. Me la llevé de vacaciones. Le di trabajo en el programa de YouTube y he estado al pendiente de su salud”.

“Estaba muy mal de los pies. No podía caminar. La di de alta en el Seguro Social para operarse. La consideraba como una segunda madre y le presenté a DJ Tokio. Hizo una canción con él, para crear polémica y que tuviera algún ingreso. Estaba mal económicamente a tal grado de casi no tener nada que comer. Yo le tendí la mano. La verdad, si alguien te ayuda, no lo puedes traicionar”.

“Su hijo ni siquiera la ayuda. Su nuera y él la tratan muy mal. En una ocasión me comentó que le hicieron tremendo escándalo porque se comió un gansito. Ella tiene muchos problemas. Me da mucha lástima, tristeza. Es una mujer que necesita ayuda y cariño”.

El publirrelacionista Rodrigo Fragoso contó a detalle sus problemas con Verónica Gallardo. / Instagram.

Sigue leyendo: Querida conductora de TV sufre parálisis facial en vivo y es hospitalizada de emergencia

“Un día me habló para decirme que ya no va a hacer nada con DJ Tokio, porque no le gustó cómo lo hacía. Después me enteré de que grabó algunas escenas del video con este DJ. Entonces esto es ilógico. ¿Por qué mentirme? Yo no le iba a pedir ningún centavo. Solo quería ayudarla económicamente”.

“Yo les deseo lo mejor. Que tengan éxito. No se vale. Me sorprendió la traición que me hizo. Por eso, esta señora y yo estamos distanciados desde hace un mes”.

“Es una mentirosa, traicionera. La consideraba mi amiga. El programa no necesita nada de ella. Es exitoso con o sin Verónica”.

“Ella no es periodista de espectáculos. Es ‘presentanotas’. No hace investigación. No tiene los contactos ni el trabajo de campo. Solo comenta las notas. Nunca dio una exclusiva”.

Rodrigo sigue en espera de una explicación de por qué se fue Verónica

“Me gustaría saber qué sucedió. Hasta hoy no se ha comunicado para explicarme nada. El pasado jueves fue la presentación del videoclip, y no fue para invitarme. Ni las gracias me dio. Gracias a mí conoció a DJ Tokio, y hace todo este proyecto a mis espaldas. Por eso me siento traicionado”.

“Me queda claro que así se maneja. Ella habla pestes terribles de Maxine Woodside, quien fue la primera que le dio una oportunidad. De Gustavo Adolfo Infante también habla y le dio trabajo. Aun así, el cariño que le tengo sigue vivo, y solo me refleja a una persona que pide ayuda a gritos”, finalizó.

Verónica Gallardo grabó su videoclip de la canción ‘Venenosa’ de reguetón / Francisco Mancera y Liliana Carpio / TVNotas

¿Por qué Verónica Gallardo enfrenta grave crisis económica?

La presentadora, Verónica Gallardo, que logró estar en programas como ‘La oreja’, ahora vive una fuerte crisis. De hecho, según informó el periodista Gabo Cuevas, Rodrigo Fragoso tiene intenciones de iniciar una demanda por incumplimiento de contrato.

Según Gabo, Rodrigo Fragoso iría a demandar a la conductora a quien además acusa de deberle dinero: “El caso es que Vero se quedó sin trabajo, la demandan y le dio una crisis por toda esta situación”.

Los problemas económicos de Gallardo habrían comenzado después de la muerte de su esposo, Robert Alexander Kalish, en agosto de 2023. Posterior a esto comenzó a presentar algunos problemas de salud y aunque intentó abrir un canal de YouTube. Este no tuvo éxito, por lo que ahora incursionó como DJ, con un concepto, que según explicó Cuevas, fue creado por Rodrigo Fragoso.