Conductora de televisión revela que fue secuestrada y víctima de agresión por exreportero de ‘Ventaneando’

La conductora de Univisión, Andrea González, abrió su corazón en una entrevista para el programa ‘Mujeres con alas’, conducido por Javier Ceriani, donde compartió una de las etapas más dolorosas de su vida: una relación marcada por la violencia y el abuso que vivió hace más de dos décadas con el reportero de espectáculos Felipe Reyna García.

“Esta chica vivió un infierno y luego vio a su agresor... en la pantalla de ‘Ventaneando’, un violentador de mujeres logró tener un micrófono. El equipo de ‘Ventaneando’ lo contrató por Esteban Macías”, comentó Javier Ceriani antes de presentar su entrevista.

Andrea recordó que tenía apenas 19 años y cursaba el tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación cuando conoció a Reyna, entonces reportero de ‘Ventaneando’, y comenzaron un romance. Lo que inició como una promesa de crecimiento profesional y amor se convirtió pronto en una pesadilla. Tras enamorarse ambos comenzaron un noviazgo, pero al poco tiempo la relación se puso turbia.

Andrea González conductora de ‘Univisión’ rompe el silencio: “Me mantuvo secuestrada varias horas”, revela sobre su ex pareja Felipe Reyna / Captura de pantalla

El inicio del romance entre Andrea González y el exreportero de Ventaneando

“Sucedió hace 25 años. Empezó a ser extremadamente celoso, pero a un nivel enfermizo (...) Empezó con este tema de: '¿A dónde vas tan arreglada? ‘Ese tipo quién es.’ '¿Por qué lo saludas de besito y abrazo?’, cosas tan misóginas que ahora detecto”, relató la conductora, al explicar cómo el control y los celos fueron aislándola incluso de su familia.

Uno de los episodios más oscuros que vivió fue cuando, según su testimonio, Felipe Reyna la privó de su libertad en un departamento de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. La conductora asegura que un día se armó de valor para terminarlo, pero Felipe no podía aceptar que ella lo dejara.

“Venía tomado y me dijo: ‘Tú y yo vamos a hablar’. Me llevó a un departamento que era de su familia (…) y me mantuvo secuestrada por varias horas”, narró. Lo que siguió fueron momentos de violencia física y verbal que, asegura, marcaron su vida para siempre.

“No me dejó salir de ese departamento. Se dedicó a insultarme, patearme (...) Me encerró. Empezó a decirme que yo no era nadie y en un momento dado me dio un puñetazo en el rostro. Provocó que el ojo se me cerrara. Yo necesitaba atención médica y no me dejaba salir (...) Yo solo buscaba cómo salir de ahí", recordó con valentía.

Andrea González conductora de 'Univisión' rompe el silencio: "Me mantuvo secuestrada varias horas", revela sobre su ex pareja Felipe Reyna

Andrea González logró salir gracias a su familia, pero no obtuvo justicia

La presentadora pudo poner fin a la relación gracias al apoyo de su madre y su hermano, quienes le pidieron denunciar. Sin embargo, 25 años después, Andrea afirma que nunca obtuvo justicia: Felipe Reyna Garza jamás fue detenido.

Según reveló, ambos se conocieron cuando trabajaban en una estación de radio. Felipe le prometió ayudarla a producir un programa, promesa que, ahora sabe, fue solo el inicio de una historia de manipulación y violencia. Desde entonces, el reportero ha permanecido fuera del ojo público y no ha emitido ninguna declaración sobre las acusaciones.

Andrea González conductora de 'Univisión' rompe el silencio: "Me mantuvo secuestrada varias horas", revela sobre su ex pareja Felipe Reyna

Con esta entrevista, Andrea González no solo alza la voz por sí misma, sino también por todas aquellas mujeres que han vivido historias similares y aún temen hablar.

