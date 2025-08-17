Esposa embarazada de una estrella de la NBA revela cómo fue atacada por un tiburón: “Quería salvar a mi bebé”

En un testimonio compartido con el programa Good Morning America, la esposa de un famoso jugador de la NBA, relató el angustiante momento en que fue atacada por un tiburón en una playa de Puerto Rico el 31 de julio. Detalló cómo vivió el ataque mientras disfrutaba de un día familiar junto a su esposo y sus dos hijos pequeños.

¿Quién es la esposa de jugador de la NBA que fue atacada por un tiburón?

Eleonora Boi es una periodista y conductora de televisión nacida en Cagliari, Italia, el 21 de julio de 1986. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de su ciudad natal y comenzó su carrera trabajando en una emisora local.

Más adelante, se convirtió en presentadora de SI Basket y luego se unió al equipo de Sport Mediaset, donde participó en la cobertura posterior a los partidos de la Champions League en canales como Canal 5 y Premium Calcio.

En cuanto a su presencia online, Eleonora ha ganado una gran base de seguidores, especialmente en Instagram, donde supera los 740.000 followers. Desde 2017, mantiene una relación sentimental con el basquetbolista italiano Danilo Gallinari , quien ha jugado en la NBA y más recientemente en el equipo Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico.

Eleonora Boi / Redes sociales

Así fue el día que Eleonora Boi sufrió un ataque de tiburón estando embarazada

Eleonora Boi relató que el ataque ocurrió de forma sorpresiva mientras se encontraba en el mar con su familia. En un primer momento, sintió una fuerte punzada en el muslo, pero pensó que se trataba de una medusa. La revista People, informó que el hecho sucedió el 31 de julio de 2025.

“Sentí un dolor intenso y un ardor en el muslo. Al principio creí que había sido una medusa enorme, pero luego me di cuenta de que era algo mucho peor”

Instantes después, el agua se tiñó de rojo y el dolor se intensificó. “Empecé a llorar y a gritar. Pedía ayuda en italiano. Solo quería salir del agua, correr, salvar a mi bebé”. Eleonora Boi

Gallinari, quien juega actualmente en los Vaqueros de Bayamón, corrió de inmediato hacia su esposa al ver la conmoción. “Tenía a mi hijo conmigo cuando todos comenzaron a gritar. Corrí hacia Eleonora y nuestra hija. Fue una escena de puro pánico”, contó el deportista.

Danilo Gallinari y Eleonora Boi / Redes sociales y Canva

¿Quién salvó la vida de Eleonora Loi y de su bebé después de ser atacada por un tiburón?

Mientras todo ocurría en cuestión de segundos, una mujer que se encontraba en la playa intervino de inmediato y ayudó a detener la hemorragia, según relató Eleonora Boi. Usó una toalla para presionar con fuerza sobre la herida abierta y evitar una pérdida de sangre mayor, una acción que pudo haberle salvado la vida.

“Esa mujer fue un ángel. No sé su nombre, pero quiero agradecerle profundamente. Me ayudó en el peor momento de mi vida”, expresó Boi.

Gallinari también elogió la solidaridad de la mujer: “Ella apareció justo cuando más la necesitábamos. Su gesto fue fundamental”. Una ambulancia llegó minutos después para trasladar a Boi a un hospital cercano, donde fue atendida de urgencia.

Tras ser estabilizada, Boi fue sometida a exámenes médicos que, para alivio de todos, confirmaron que el feto no había sufrido ningún daño . Solo después de esa confirmación se dio luz verde para realizar la intervención quirúrgica en su pierna.

“Cuando nos dijeron que el bebé estaba bien, recién ahí pudimos respirar. Fue como si el mundo se detuviera hasta ese momento”. Danilo Gallinari

Para Boi, el mensaje es claro: “No hay que subestimar la naturaleza. En un segundo, todo puede cambiar”.

