Jimena Gállego, María Inés, Shanik Aspe y Gloria Toba fueron elegidas para cantar en la apertura del NBA

Las reconocidas figuras de la televisión y el entretenimiento Shanik Aspe, Jimena Gállego, Maria Inés Guerra y Gloria Toba, también conocidas como las ‘Reinas de corazones’ por el show que realizan desde hace más de un año, tuvieron el honor de entonar el Himno Nacional Mexicano en la apertura del NBA Mexico City Game 2024.

Reinas de corazones, Shanik Aspe, María Inés y Jimena Gallego en la apertura de la NBA en México, 2024 / Cortesía

Entonaron el Himno Nacional en el juego de la NBA en México frente a más de 20 mil personas

El evento, celebrado en la emblemática Arena Ciudad de México, ubicada en Santa Bárbara, Azcapotzalco, contó con una audiencia apasionada de más de 20 mil personas que presenció el emocionante encuentro entre el Miami Heat y los Washington Wizards.

A diferencia de muchos otros colegas que se han equivocado al interpretar el Himno Nacional en eventos muy importantes, las Reinas de corazones lo hicieron impecablemente, sorprendiendo a todo el público presente, brindando un momento emotivo y lleno de orgullo nacional.

Al respecto Shanik Aspe comentó: “Fue una gran noche, un privilegio, honor y orgullo enorme el poder cantar nuestro Himno Nacional en representación de todos los mexicanos para la NBA. Este proyecto comenzó de manera formal hace un año y ha estado lleno de sorpresas hermosas para todas nosotras. Sin la increíble respuesta que hemos recibido por parte del público, nada de eso hubiera sido posible”.

No te pierdas: Emma Escalante triunfa en el regreso del espectáculo ´Reinas de corazones´

Reinas de corazones, Jimena Gallego, María Inés, Shanik Aspe y Gloria Toba cantaron el Himno Nacional en el arranque de la NBA en México, 2024 / Cortesía

Gloria Toba dijo: “Una semana antes de que me avisaran si podía ser parte de este evento observaba las celebraciones del 15 de septiembre e imaginaba lo emocionante que sería cantar el himno nacional. Y ten cuidado con lo que pides. Ha sido de las mejores sensaciones que he vivido, sobreponerse a esa presión es impresionante, pero mis compañeras me hicieron saber que íbamos juntas y en equipo las cosas salen mejor”.

Mira: Reinas de corazones, con Jimena Gállego: Un espectáculo que conquista con su nueva temporada

Reinas de corazones, Jimena Gallego, Shanik Aspe, María Inés y Glora Toba, en la apertura del juego de la NBA en México 2024 / Cortesía

Los atuendos fueron del prestigiado diseñador Paco Gaona

Como invitadas especiales, las Reinas de corazones lucieron espectaculares atuendos mexicanos, diseñados por el talentoso Paco Gaona. Cada prenda destacaba por sus detalles en rojo, negro y dorado, con patrones geométricos y bordados inspirados en textiles típicos mexicanos, fusionando la elegancia de la alta costura con la riqueza cultural del país. El diseño no solo realzaba la belleza de las Reinas de corazones, sino que también rindió homenaje a las tradiciones mexicanas en un evento de talla internacional.

Las Reinas de corazones se presentan en el Stelaris en Reforma

Las Reinas de corazones se presentan los viernes en el Foro Stelaris en el hotel Fiesta Americana Reforma de la CDMX a las 9 de la noche. En esta temporada el concepto de su show se titula ´Noches despechadas´ y han contado con la presencia de artistas invitadas como:

Érika Alcocer,

Maribel Guardia,

Regina Voce de Drag Race México,

Mariana Seoane,

Ivonne Montero,

Laura Bozzo y

Lidia Ávila.

@AlexIsunza / TVNotas

Este espectáculo es producido por Jimena y también por una de las representantes artísticas con mayor prestigio en la industria del entretenimiento, Elmis Reyes, quien tiene una muy destacada trayectoria y se le conoce por su gran labor como vínculo entre los famosos y los medios de comunicación, y ahora se desempeña exitosamente como productora.

Podría gustarte: Shanik Aspe, de la conducción al escenario: “Siempre quise mostrar que podía cantar ¡Es un sueño cumplido!”