Shanik Aspe revela el aterrador acoso que vivió por parte de un fan obsesionado

El fanatismo muchas veces se ha salido de control para con las celebridades. Tal fue el caso de Selena Quintanilla quien fue asesinada por Yolanda Saldívar la presidenta de su club de fans Otro ejemplo es el de Lucía Méndez quien fue acosada por un seguidor que, dolido por un saludo negado, la persiguió hasta en su propia casa. Este individuo se paraba afuera de su hogar, le pedía dinero y la seguía en aviones, lo que generaba terror en la actriz.

Ahora Shanik Aspe recordó en una entrevista el acoso que sufrió por parte de un fan obsesionado que incluso le llamaba ¡todas las noches!

¿Qué confesó Shanik Aspe sobre su experiencia con un fan que la acosaba?

Durante una entrevista en el programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, Shanik Aspe rompió el silencio sobre un episodio oscuro en su carrera televisiva: el acoso constante y escalofriante por parte de un fanático que se obsesionó con ella mientras trabajaba en el exitoso programa Hit M3 de la televisora del Ajusco, a principios de los años 2000.

Aspe, quien compartía conducción con Ivette Hernández y Romina Aranzola, explicó que la situación fue escalando de forma inquietante. “Estaba en Hit M3 y decidieron hacer el programa en vivo. Entonces, el programa era en las mañanas y no me daba cuenta de que siempre había un fan que siempre estaba ahí”, relató.

En un principio, el comportamiento del sujeto parecía inofensivo. Según cuenta Shanik, empezó regalándole chocolates. Sin embargo, esos gestos rápidamente pasaron de ser “detalles” a señales de una obsesión peligrosa. “Un día me empezó a dar chocolates. Al otro ya me quería dar una playera con mi cara y la de él”, recordó la presentadora. Este gesto claramente ya le pareció a Shanik que el fan había cruzado la línea de lo aceptable.

¿Cómo reaccionó la conductora Shanik Aspe ante el comportamiento de su fan acosador?

Conforme el acoso se intensificaba, Shanik empezó a sentirse cada vez más vulnerable y expuesta. Entonces decidió acudir al productor del programa para manifestar su incomodidad: “Yo hablé con el productor porque ese fan ya estaba subiendo de nivel de una manera exponencial, y ya no quería que hubiera gente. Me sentía incómoda”

La situación dejó de ser un asunto incómodo y se convirtió en una verdadera amenaza cuando las llamadas anónimas comenzaron a llegar a su casa en plena madrugada. Según relató en el programa, el mismo individuo que solía esperarla afuera del set y le entregaba chocolates, consiguió su información personal y comenzó a hostigarla telefónicamente.

“Yo llegaba en la mañana a maquillaje y él estaba afuera. A la par, empecé a recibir llamadas a mi casa a las cuatro de la mañana. Me decían cosas sexuales muy feas: ‘Voy a abusar se... de ti’, y me colgaban”. Shanik Aspe

El ambiente laboral dejó de ser un espacio seguro para ella, y el temor por su integridad se apoderó de su día a día. Sin embargo, llegó a normalizar la situación hasta que una de sus amigas, que se quedó a dormir en su casa, tomó la llamada de la madrugada que ya era cotidiana y escuchó todo lo que le decían a Shanik. Alarmada le dijo que las cosas no se podían quedar así. Cuando expuso los hechos, se descubrió que aquel “fan” aparentemente inofensivo era en realidad quien la estaba aterrorizando desde las sombras.

Lo más alarmante llegó cuando la presidenta del club de fans de Ivette Hernández, una de sus amigas le dijo: “Fíjate que este chavo le hace brujerías a Shanik y le envenena los chocolates con no sé qué’.”

Shanik en ese momento se espantó, porque sí se comía los chocolates que le daba: “Yo así de: ‘¿Todos los chocolates que me he comido?” Sorprendidas, en el foro le preguntaron por qué se los comía y Shanik, sin reparo, contestó: “Sí, yo me los comía. Me daban chocolates y eran mi debilidad”.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales al acosador de Shanik Aspe?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar tras la emisión del episodio de Pinky Promise en el que Shanik Aspe se sinceró sobre un acosador respecto al que ella había dejado de darle importancia, pese a que aumentaban los acercamientos y la ponían en peligro. Los internautas, además de solidarizarse con ella, también abordaron la situación desde la empatía e incluso el humor, como una forma de procesar lo inquietante del relato.



“Lo había normalizado… creo que todo el mundo cae en eso de normalizar cosas horribles”.

“Todaaas las mujeres conocemos esa sensación de sentirnos incómodas por un hombre”.

“Wei, ¿cómo que se comía los chocolates que le daba el sujeto de comportamiento cuestionable?”.

Otros internautas hicieron referencia a películas como Chicas pesadas, comparando la situación con la escena de Regina George y los chocolates. Incluso hubo quienes bromearon sobre el hecho de que Aspe consumiera los regalos sin sospechar del trasfondo: