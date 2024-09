Shanik Aspe, de la conducción al escenario: “Siempre quise mostrar que podía cantar ¡Es un sueño cumplido!”

Aunque tiene una carrera consolidada como conductora, la guapa Shanik Aspe tomó la decisión de hacer realidad uno de sus más grandes sueños: cantar. Y lo ha hecho de maravilla en el show musical Reinas de corazones.

El sueño de ser cantante viene desde su infancia

Sobre su faceta como cantante, nos dijo: “Cantar es un sueño cumplido. Un anhelo de mi corazón desde que era niña. Recuerdo que cuando tenía 4 años decía que quería cantar. Sin embargo, la vida me llevó por la conducción. Participé en un programa en el que tenía que entrevistar a cantantes. Para mí estaba tan cerca, pero tan lejos de mi sueño. Lo veía como algo muy lejano porque estaba del lado del entrevistador”.

Su suerte cambió: “Tras ser jurado en ‘Este es mi estilo’, Jimena Gállego me habló porque vio un video mío cantando. Después me hicieron una prueba. El concepto original de su show era tener a 5 famosas que el público no sabía que cantaban. Era como el factor sorpresa. Y me quedé”.

“Siempre quise mostrarle a la gente que podía cantar, pero decían: ‘Ahora resulta que la conductora dice que canta’. Me di cuenta de que no debía demostrarle nada a nadie. Solo hacerlo para mi corazón. La gente se me acerca y me dice que le gusta lo que hago. Me llena el alma porque estoy cumpliendo mi sueño. Y el público lo disfruta”.

Mauricio Odiardi, su esposo es su fan número uno

Ha contado con el apoyo de su marido Mauricio Odiardi. “Acabamos de cumplir 8 años de casados y cada vez que pasa el tiempo, digo: ‘¿Cómo puedo quererlo más?’. Hemos pasado por todas y nunca nos hemos soltado de la mano”.

Lo que tiene descartado es tener más hijos. “Ya tenemos la parejita. Así está bien. Todavía no hemos cerrado la fábrica, pero yo creo que próximamente”, finalizó.

