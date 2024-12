Emma Escalante: La ‘Reina de corazones’ que está conquistando a todo México

En este martes de TVNotas, te presentamos a la talentosa actriz y cantante Emma Escalante. La famosa se ha destacado por participar en melodramas exitosos como ´Yo no creo en los hombres´, ´Caer en tentación´ y ´Marea de pasiones´, entre otras.

También ha estado en series como ´Run Coyote run´ y ´El vato´. Igualmente, ha colaborado en temas musicales como ´No me lo recuerden´ de la mano del cantautor Ángel Melo.

Emma Escalante / Luis Pérez y Valerie Abe Camil

¿Quién es Emma Escalante?

Es actriz y cantante.

Participó en las telenovelas ‘Hasta que el dinero nos separe (2010)’, ‘La tempestad (2011)’, ‘Dos hogares (2011)’, ‘Corona de lágrimas (2012)’, ‘Yo no creo en los hombres (2014)’ y ‘Cuna de lobos (2019)’, entre otras.

En cine estuvo en la cinta ‘Danza de Luna (2017)’ y ‘La jaula (2017)’.

En 2021 participó en el reality La voz México.

Actualmente, forma parte del espectáculo Reinas de corazones, junto a Shanik Aspe, María Inés Guerra, Jimena Gállego y Krystal Silva.

Emma Escalante / Luis Pérez y Valerie Abe Camil

Emma Escalante: La joven que se hizo viral por su participación en ‘Se vale’

Hace algunos años, Emma Escalante asistió al programa ‘Se vale’, que se transmitió desde 2007 hasta 2012. Durante una de las dinámicas, la cantante pasó por una tirolesa, pero, debido a una falla técnica, terminó cayendo.

Si bien aterrizó en unas colchonetas especiales, el accidente generó mucha preocupación entre los presentes, quienes no dudaron en ir a auxiliarla, mientras que la producción hacía un cambio de segmento con la canción ‘Arremángala, arrepújala’, en un intento de desviar la atención.

Afortunadamente, la celebridad no sufrió lesiones graves o algún problema permanente y todo quedó en un doloroso accidente.

Emma Escalante / Luis Pérez y Valerie Abe Camil

Emma Escalante forma parte del show ‘Reinas de corazones’

En entrevista exclusiva para TVNotas, la artista se dijo estar muy feliz por formar parte del espectáculo ‘Reinas de corazones’.

“Cada una cuenta entre el público su historia despechada y hay temas de grandes intérpretes como Ana Gabriel, Pandora, Alejandra Guzmán, Rocío Durcal, Jenni Rivera, Gloria Trevi, Yuridia, Shakira, Lupita D’Alessio”, expresó.

Y nos platicó cómo es trabajar entre mujeres: “Ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho de ellas porque todas son brillantes en lo particular y en conjunto formamos ese todo que se necesita. Nos apoyamos vistiéndonos, en todo. No hay una lucha de egos y lo disfrutamos enormemente”.

