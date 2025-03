Jimena Gállego revela cómo detuvieron a Aleska y cómo llegó la autoridad afuera del foro de ‘LCDLF All-stars’

Aleska fue detenida nuevamente y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación legal tras un proceso que inició hace aproximadamente un año.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars’ enfrenta presuntos cargos por vandalismo y robo de relojes de alta gama. Por estos motivos fue arrestada por primera vez en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a principios de 2024.

¿Qué está pasando con Aleska tras ser detenida?

Según reportes periodísticos, Aleska fue trasladada a Santa Martha Acatitla luego de su detención, y su situación legal sigue en espera de resolución.

“El día de ayer, efectivamente ingresaron a Aleska al penal de Santa Martha Acatitla. Recordemos que ella tiene un proceso legal desde hace aproximadamente un año, cuando la detuvieron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por el vandalismo de relojes de alta gama”, informó una reportera.

El abogado de Aleska también fue visto en el penal, donde declaró ante medios de comunicación: “No sabemos, mañana lo checaremos. Ya lo vieron ustedes. Si va a dormir aquí”, comentó su representante legal.

¿Cómo fue la detención de Aleska? Jimena Gállego, conductora de ‘LCDLF All-stars’ lo revela

El programa Hoy Día contactó a Jimena Gállego, quien narró cómo ocurrió la detención de Aleska al salir de ‘La casa’, tras su eliminación: “Fue una gala completamente diferente a todo lo que hemos vivido en La Casa de los Famosos. Vimos cómo Aleska fue eliminada por el público. Yo, como cada lunes, esperaba en el foro para entrevistarla”, detalló.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado: “De repente vienen y me dicen que ya no va a haber entrevista. Pensé que Aleska estaba en shock, como le ocurrió a Salvador Zerboni, y que tal vez necesitaba atención psicológica antes de hablar. Pero luego noté que todo el mundo comenzaba a correr, sacaban a todos lo más rápido posible de las oficinas. Me pidieron que me cambiara rápidamente y, al momento de hacerlo, entró una chica de producción para decirnos que teníamos que desalojar el área”, reveló Gállego.

Jimena Gállego agregó:

“Cuando salí, me encontré con un grupo de unas treinta personas caminando hacia mí, y fue ahí cuando vi a los oficiales. No venían vestidos con uniforme, no había patrullas con logos, todo estaba planeado de manera muy reservada. Era un operativo discreto”, agregó.

Finalmente, Jimena Gállego envió un mensaje de apoyo a la exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars': “Le deseo la mejor de las suertes en su proceso y que, de una vez por todas, se esclarezca todo. Estoy segura de que eso es lo que ella quiere, porque siempre ha afirmado ser una mujer inocente”.