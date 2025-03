Detención de Aleska tras salida de ‘La casa de los famosos All-stars’ fue “ilegal”, acusa su hermana

Lo que comenzó como una gala de eliminación habitual en ‘La casa de los famosos All-stars’, terminó dando mucho de qué hablar por la detención de Aleska. Casi inmediatamente de ser expulsada, la venezolana fue aprendida por autoridades mexicanas.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la exnovia de Clovis Nienow tenía una orden de aprehensión en su contra por un supuesto robo de relojes lujosos y dinero en 2024.

En su momento, sus abogados defensores habrían interpuesto un amparo para que no solo pudiera pisar México sin ser detenida, también para permitirle participar en el reality. No obstante, por alguna razón que no detalló, dicho proceso fue suspendido y la famosa fue detenida. Actualmente, estaría en el Penal de Santa Martha Acatitlan.

“Se hace un amparo, por lo cual ella pudo pisar México. No fue arrestada al entrar a La casa. Hoy, el amparo se le había terminado. Se declaró a Aleska culpable (de supuesto robo), después ella apela. La situación está grave”, sentenció.

Los agentes le leyeron sus derechos y se la llevaron / Instagram

Checa: Cristina Porta lanza duras críticas contra Aleska Génesis por su relación con Luca Onestini

¿Por qué Aleska está siendo acusada de robo?

Según el también presentador, el excuñado de Aleska, Javier Rodríguez, fue quien la acusó, así como a su hermana, Michelle Roxana Castillos, de supuestamente robarle dinero y relojes de lujo. Presuntamente, la modelo aseguró no estar involucrada en ese asunto, siendo esa la razón por la que apeló y metió el amparo.

Pese a esto último, Rodríguez, quien aparentemente tiene “mucho poder”, volvió a “encausar” el caso en contra de la modelo y su hermana.

Por otra parte, se reportó que la exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars’ se le realizaron los exámenes médicos pertinentes para entrar a prisión. También se ha dicho que la joven no ha tenido contacto con su familia desde su detención.

@javiercerianioficial La foto del Año Aleska en el auto de la Fiscalía detenida rumbo al reclusorio santa martha 🇲🇽 Mexico ♬ sonido original - Javier Ceriani

Te podría interesar: La casa de los famosos All-star: Manelyk y Aleska se dan con todo, ¡hasta Karime sale involucrada!

Hermana de Aleska afirma que su detención fue “ilegal”

Hace algunas horas, Michell Roxana Castillos, a través de sus redes sociales, lanzó un comunicado asegurando que su exnovio fabricó el caso en contra de ella y que su detención fue “ilegal”.

Hermana de Aleska Génesis “Me ha estado enviando mensajes de amenazas justo en el momento en el que la policía llegó a detener ilegalmente a Aleska en la Ciudad de México”.

Asimismo, sostuvo que no existe una orden de aprehensión en contra de la modelo, acusando directamente a la Fiscalía de la Ciudad de México de apoyar a Javier Rodríguez para planear este acto.

“Esto no es justicia, es corrupción y una clara evidencia de cómo el dinero y los sobornos permiten que ciertas personas manipulen la ley a su favor. Hago responsable a Rodríguez Borgio y a las autoridades corruptas que permitieron este acto ilegal. No vamos a quedarnos callados. Exigimos justicia”, puntualizó.

Comunicado hermana de Aleska Génesis / Redes sociales

¿Clovis Nienow, ex de Aleska, ya sabía sobre la detención de la modelo?

Horas antes de la detención de Aleska Génesis, Javier Ceriani reportó que Clovis Nienow, expareja de la modelo, había colapsado en las instalaciones de Telemundo, requiriendo apoyo médico.

Si bien al principio se dijo que la causa de la crisis había sido los celos que supuestamente sintió el joven al ver a Génesis conviviendo muy de cerca con Luca Onestini, ex de Cristina Porta y otro participante de ‘La casa de los famosos All-stars’, el periodista no descartó la posibilidad de que la crisis realmente fue causada por el miedo a la aprehensión de Aleska.

“Yo te dije que Clovis tuvo que ser hospitalizado, dentro de las instalaciones de Telemundo. Se descompuso y tuvieron que llamar a la enfermería. Estaba muy nervioso, creo que él sabía lo que estaba pasando. De hecho, pensamos que liberaron a Aleska (del show) por pedido de Clovis”, indicó.

Hasta el momento, no se ha dado más información sobre toda esta situación. En tanto que las redes sociales están sumamente divididas. Algunos usuarios no han dudado en burlarse de lo ocurrido, mientras que otros le desearon lo mejor para que pudiera ser liberada lo más pronto posible.

Mira: LCDLF All-stars: Paty Navidad pelea con Lupillo en la cena de nominados: “Me gustaría que fueras más directo”