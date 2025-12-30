Paulina Mercado estuvo al borde la muerte y ahora goza de buena salud: ¿Cuál fue el ritual que la ayudó?

Te presentamos un ritual que lleva a cabo la conductora Paulina Mercado (53 años) para atraer buena salud, pues ha pasado por situaciones muy complicadas de las que ha salido adelante con una gran actitud ante la vida.

¿Qué significó para Paulina Mercado estar al borde de la muerte?

La conductora Paulina Mercado nos comentó lo siguiente: “Estos temas de salud son regalos que me manda la vida muchas veces disfrazados de tragedia. Te hacen reflexionar acerca de la vida, el tiempo, la familia y el amor. Las pequeñas cosas de la vida las puedes replantear y cambiar”.

La novia de Juan Soler dijo que ve la vida de otra manera: “Pasé muchísimos momentos complicados, pero siempre con muchísima esperanza y segura de que iba a estar bien. Nunca me tiré al drama. Estoy muy contenta de poderlo platicar”.

Paulina disfruta mucho hacer este tipo de rituales para tener alguna ayuda extra. “Creo en todo lo que te hace sentir bien. El mejor ritual para la salud es cuidarte, y para la familia, acercarte a ellos. Hay una parte que le dejamos al universo y otra que nos toca trabajar a los seres humanos”.

Su pareja y su familia son quienes le dan la energía para seguir adelante. “Estuvo cuidándome todo el tiempo con mucho compromiso y mucho amor. El aprendizaje fue la red de apoyo que tuve a mi alrededor”.

¿Cuál es el ritual que “Te protege y te llena de energía positiva”, según Paulina Mercado?

Este es el ritual que la conductora de Sale el sol, Paulina Mercado, realiza:

Materiales:



1 vela blanca

1 vela verde

1 vela roja Canela en polvo y en trozos

Un cuchillo

Miel

Granos de arroz

Algodón (unas bolitas)

1 plato blanco

Cerillos

Procedimiento:



En las velas, escribe el nombre de la persona de abajo hacia arriba, con el cuchillo o con un objeto con punta. Unta las velas con el algodón y la miel, y colócalas en el plato blanco. Vierte la canela en polvo alrededor de las mismas velas, así como los granos de arroz, y coloca las varitas de canela en trozos también sobre el plato. Enciende las velas, cierra los ojos y pide con mucha fe el siguiente decreto: “ Que esta vela actúe con amor y sabiduría, que me proteja de enfermedades, me traiga salud y que me llene de energía positiva ”. Mantén las velas encendidas unos cuantos segundos y posteriormente apágalas. Se recomienda hacer este ritual por las noches.

Paulina Mercado revela su ritual para gozar de buena salud / Francisco Mancera

¿Qué significado tienen los ingredientes utilizados por Paulina Mercado para su ritual?

Significado:



Miel: Se relaciona con la salud, la dulzura espiritual, la sabiduría y la abundancia. Representa la sanación y la vitalidad.

y la abundancia. Representa la sanación y la vitalidad. Arroz: Simboliza la abundancia, la prosperidad y la renovación de la vida. Se utiliza para alejar las malas energías y atraer la buena suerte y la protección. Se ofrece en ceremonias para honrar a los ancestros y asegurar su bienestar.

La unión de estos 2 elementos simboliza la conexión entre la abundancia y la salud, mediante el encuentro de los elementos que representan la prosperidad.



Vela roja: Simboliza el amor, la pasión, la energía y la fuerza vital.

Vela blanca: Pureza, inocencia, paz y espiritualidad . Busca la purificación de energías negativas, la renovación, la claridad, la armonía y la meditación.

. Busca la purificación de energías negativas, la renovación, la claridad, la armonía y la meditación. Vela verde: Transmite esperanza, nos relaja y estimula nuestra mente . Ayuda a mejorar nuestra salud. Se utiliza en momentos de tensión, tranquiliza y baja la ansiedad.

. Ayuda a mejorar nuestra salud. Se utiliza en momentos de tensión, tranquiliza y baja la ansiedad. Canela: Se asocia con la purificación, la protección, la abundancia y el fortalecimiento espiritual. Su aroma puede elevar las vibraciones, agudizar los sentidos y ayudar en la meditación, mientras que sus propiedades físicas se consideran beneficiosas para la salud, ya que es un antiséptico natural y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

