Paulina Mercado conmueve con sus lágrimas en Sale el sol: La poderosa razón detrás de su emotivo momento

Paulina Mercado, una de las conductoras más queridas del programa Sale el sol, protagonizó un emotivo instante durante la sección de Constelaciones familiares, liderada por la especialista Alicia Zarco. El segmento se centró en la influencia de los conflictos no resueltos con los padres en la vida adulta, incluyendo problemas de pareja y dificultades financieras.

“¿Les ha pasado que no encuentran solución con los problemas de pareja o con temas de dinero? La respuesta podría estar en los conflictos no resueltos que tenemos con nuestros padres”, explicó Paulina Mercando al introducir el tema.

Dinámica con muñecos en Sale el sol: una representación simbólica de la familia de Paulina Mercado

En el segmento, Paulina participó en una dinámica que consistía en colocar varios muñecos de juguete para representar a los miembros de su familia. Una vez que los organizó según su percepción, Alicia Zarco comenzó a interpretar la disposición de los elementos.

“Rápidamente, lo que me dice tu sistema es que estos muñequitos deben tener un orden, y ese orden no está presente. Estás en fidelidad a tus dos padres. Me queda claro que tus papás están separados, ya sea energética o físicamente, porque así se manifiesta”, comentó Zarco.

La especialista también destacó una desbalanceada jerarquía respecto al padre de Paulina: “Tu papá energéticamente parece que te hace sentir como si fueras su madre, como si estuvieras en una posición de superioridad, y esto es muy común, no porque tú lo desees, sino por lealtad inconsciente”, explicó Zarco.

Estas palabras impactaron a Paulina, quien respondió con un sencillo pero poderoso: “Sí, ahora lo puedo mirar”.

El abandono en la infancia: una herida profunda que tiene Paulina Mercado

La dinámica también reveló aspectos relacionados con la madre de Paulina y el impacto del abandono emocional que sintió en su niñez.

Alicia Zarco afirmó: “Esa fidelidad a tu mamá viene de un abandono que viviste en tu infancia. Esa niña interior no tuvo quién le diera la fuerza, tuvo que ser independiente desde pequeña, arreglárselas sola y no pudo tomar la fuerza en todas las áreas de su vida”.

Paulina confesó que a los ocho años vivió un momento que marcó su infancia al sentirse sola y desprotegida. Aunque no dio detalles, las emociones afloraron y la conductora no pudo evitar llorar mientras recordaba esos momentos de vulnerabilidad.

Tras compartir su experiencia, Paulina Mercado fue abrazada por su compañero Mauricio Islas y recibió una ovación del equipo en el set. Este gesto de solidaridad subrayó la valentía de abrirse ante el público para hablar de un tema tan íntimo y doloroso.

