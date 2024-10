Paulina Mercado reaparece en ‘Sale el sol’ tras cirugía por cáncer de garganta, ¿puede hablar?

Paulina Mercado preocupó a todos sus seguidores y seres queridos tras la mala noticia de que fue diagnosticada con cáncer en la garganta. Esta información se la reveló a Gustavo Adolfo Infante en plena entrevista. Por esta razón, tuvo que poner pausa a su trabajo en ‘Sale el sol’ y así encargarse de su salud.

La situación encendió las alarmas por su estado de salud. Sin embargo, Mercado actuó rápidamente y, el pasado 2 de octubre, fue sometida a una cirugía para retirarle el tumor de su garganta. ¡Aseguró que todo fue un éxito!

Se ausentará temporalmente / YouTube

Te puede interesar: Paulina Mercado reaparece tras cirugía para quitarle tumor cancerígeno; este es su estado de salud, VIDEO

Paulina Mercado da detalles de su estado de salud tras cirugía por cáncer garganta

A través de sus redes sociales, la presentadora no dejó de actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

En un video en su cuenta oficial de Instagram, Paulina Mercado dio a conocer que está libre de cáncer, ya que el tumot no pasó a la tráquea ni a los ganglios.

“Me siento muy bien, pensé que iba a ser como más rápida la recuperación, no es nada grave, parte del show, ni modo, ya hablo mucho mejor, ya no me duele cuando hablo, quizá tenga que tomar una terapia para la voz”. Paulina Mercado

Además, poco después, Juan Soler revelo que los resultados de los análisis hechos al tumor que le retiraron a la conductora, revelaron que ¡no era cáncer! Se trataba de un tumor benigno.

No te pierdas: Paulina Mercado va a terapia para recuperar la voz después que le quitaron un tumor en la garganta

Paulina Mercado regresa a ’Sale el sol’

Aunque la famosa evolucionó muy bien en su recuperación, también manifestó sus ganas de regresar a trabajar junto a sus compañeros en ‘Sale el sol’. No obstante, su voz debía tener una mejora contundente para que pudiera hablar, sin mayor problema.

“Para mí era muy importante conectar con toda la gente que me ha acompañado casi ocho años, me han acompañado, me han apoyado, han confiado en mí y vengo a decirles que me voy a tomar un tiempo más, me necesito tomar un tiempo más. Quiero entregar lo mejor de mí y quiero prepararme, quiero hacer mis terapias para venir aquí y poder gritarles los quiero”, dijo Paulina.

Paulina Mercado / Archivo TVNotas

Ahora, la también pareja de Juan Soler regresó al programa entre aplausos y palabras de bienvenida. ¿Está totalmente recuperada?

El pasado lunes 28 de octubre, Paulina Mercado se presentó en ‘Sale el sol’ para fungir como conductora del matutino. Pese a que presentó un poco de dificultad para hablar, se dijo más que feliz de retomar su trabajo.

“Estoy emocionadísima porque hoy regreso a ‘Sale el Sol’, después de un mes, por el tema de la operación, estoy feliz porque hoy regreso a un lugar que es mi casa, con personas que son mi familia y estoy muy feliz de retomar”. Paulina Mercado

IG

Mira: Juan Soler le dedica romántico mensaje a Paulina Mercado a casi un mes de su cirugía

Así le dieron la bienvenida a Paulina Mercado en ‘Sale el sol’

Por su parte, los demás conductores también manifestaron su alegría por ver recuperada a su compañera.

“Bienvenida Pau, qué bueno que estás bien, trabajando”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

IG

A lo largo del matutino, la conductora se mostró muy apoyada. Incluso, cibernautas se cuestionaron si se presentaría toda la semana. Esto debido a su todavía notable dificultad para hablar. No obstante, Paulina dejó claro que está muy emocionada con su regreso y no dejará de trabajar.

Por esta razón, la mañana de este 29 de octubre, Mercado se dejó ver muy entusiasmada por su segundo día de trabajo tras haberle extirpado un tumor de la garganta.