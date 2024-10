Paulina Mercado le escribió una carta a Juan Soler previo a su cirugía: “Es la brújula de mi vida”

El pasado 30 de septiembre, la conductora Paulina Mercado fue sometida a una intervención en la que le fue retirado un tumor que, al principio le dijeron, era cancerígeno. Afortunadamente, al analizarlo, resultó benigno.

Paulina relata lo que vivió: “Fui a una revisión general y la doctora detectó una bolita en el cuello. Mi doctora padeció cáncer de tiroides y tiene experiencia en el tema. Me preguntó cuánto tiempo tenía con la bolita y le dije que muy poco. Así que mandó a realizar estudios”.

“Tras los resultados, pidieron otros estudios más profundos. Me dijeron que 95 por ciento de ese inquilino en mi cuerpo era cancerígeno. Esto por las características, tamaño y forma. Opté por no pelearme con el nombre ‘cáncer’. Escuchar esa palabra da temor. Abracé el proceso con amor, dándole la bienvenida”.

Paulina Mercado cuenta detalles de su intervención quirúrgica

“La operación fue un proceso complicado. Fueron más de 3 horas en el quirófano. Me quitaron una bola muy grande. El tumor resultó ser benigno. Se había pensado que era maligno, ya que estaba envuelto en una capa de calcio muy gruesa. Estaba como fosilizado. Era muy duro. Lo supieron hasta que me lo extirparon”.

“No me quitaron la tiroides. Tenemos 4 paratiroides y extirparon solo una que también estaba envuelta con el tumor. Tuve mucha actitud, trabajando a diario en que iba a estar sana. Lo que nos sucede no lo podemos controlar, pero la actitud sí. Medité todos los días. Entré en un proceso de introspección profundo y ahora estoy ¡totalmente sana!”.

“Me afectó la voz un poco porque al manipular el tumor se lastimaron las cuerdas vocales. Es fuerte porque trabajo con mi voz. Espero reintegrarme pronto a mi programa”.

“No saben exactamente por qué se originó este tumor. Me dicen que la tiroides producía demasiado calcio. El tumor que tuve en la cabeza no tiene nada que ver con esto. Es el segundo que tengo, por lo que debo realizarme exámenes cada cierto tiempo”.

Paulina Mercado y su proceso de recuperación

“A diario hago ejercicios y terapias de voz. Realizo lecturas que tienen todos los fonemas. Repito mucho la letra ‘u’ ejercitando con un popote y un vaso con agua. Me inyectaron ácido hialurónico en las cuerdas vocales para que se hinchen poco”.

Valoro la vida y a mi pareja, Juan Soler”. Paulina Mercado “Me aferro a mi Ser superior y a la confianza de que todo estará bien. Lo que me ha sucedido no lo veo como una tragedia.

Juan Soler ha sido un gran apoyo para Paulina Mercado

“Es increíble cómo este tipo de situaciones nos unen y nos conocemos más. Antes de entrar al quirófano, Juan me dijo que me amaba. Que soy fuerte y que podía con esto y más. Cuando me llevó al quirófano, le dejé con mi hermana una carta y una brújula”.

“Él siempre ha andado en moto guiando a muchos en los caminos más difíciles. Es la brújula de todo su grupo. Le escribí que es la brújula de mi vida. Que yo iba a estar bien para seguirlo. Para estar juntos en todos los caminos que nos faltan por vivir”. Paulina Mercado

“Juan ha estado al pie del cañón. Me acompaña al doctor. Nunca mostró miedo con esto. Al contrario, me genera paz y sabiduría”

“Tomo medicamento en caso de dolor. Pero a veces prefiero sentirlo. Me recuerda que estoy viva. Es un proceso y que voy a estar perfecta”, concluyó.

