Paulina Mercado confiesa: “Sí, fui infiel”

Paulina Mercado se encuentra atravesando por un difícil momento. La conductora de ‘Sale el sol’ había abandonado el matutino luego de que le detectaran un tumor en la garganta que al principio se creyó, era cancerígeno.

Aunque siempre tuvo el apoyo de su pareja, el actor Juan Soler, Paulina se tuvo que someter a una rehabilitación porque sus cuerdas vocales resultaron afectadas.

De esta manera, la conductora fundadora del matutino de Imagen Televisión pudo regresar recientemente al trabajo aunque sigue cuidando su voz.

Paulina Mercado regresó a Sale el sol / YouTube

Paulina Mercado revela infidelidad

A su regreso a ‘Sale el sol’, Paulina Mercado participó en la sección ‘Chismógrafo’ donde hizo una insólita confesión.

La conductora al jurar que diría la verdad reveló que fue infiel y que además, la descubrieron.

¿Paulina Mercado engañó a Juan Soler? Fue la pregunta que se hicieron varios al escuchar la revelación de la conductora.

Juan Soler y Paulina Mercado se han mostrado muy enamorados / YouTube: Imagen Televisión/Archivo TVNotas/Facebook: Juan Soler

La realidad es que Paulina confesó haber sido infiel, pero en su adolescencia. “Sí fui infiel. Me cacharon y ¿saben qué? No lo volveré a hacer más. Es la penúltima vez que lo hago”, comentó divertida.

La confesión de Paulina sorprendió a sus compañeros quienes no dudaron en reaccionar a sus palabras, pero siguieron con la dinámica. Al final de la nota te dejamos la liga al video.

Paulina Mercado actualiza su estado de salud

Hace unos días, la conductora dijo que se iría de ‘Sale el sol': “Para mí era muy importante conectar con toda la gente que me ha acompañado casi ocho años, me han acompañado, me han apoyado, han confiado en mí y vengo a decirles que me voy a tomar un tiempo más, me necesito tomar un tiempo más. Quiero entregar lo mejor de mí y quiero prepararme, quiero hacer mis terapias para venir aquí y poder gritarles los quiero”, dijo.

El pasado lunes 28 de octubre, Paulina Mercado se presentó en ‘Sale el sol’ para regresar como conductora del matutino. Y aunque presentó un poco de dificultad para hablar, se dijo más que feliz de retomar su trabajo.

“Estoy emocionadísima porque hoy regreso a ‘Sale el Sol’, después de un mes, por el tema de la operación. Estoy feliz porque hoy regreso a un lugar que es mi casa, con personas que son mi familia y estoy muy feliz de retomar”.

