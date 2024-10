¿Galilea Montijo ya está embarazada? Se ausentó de Hoy y causa intriga: “¿No se les hace sospechoso?”

La conductora Galilea Montijo no se presentó al programa matutino de Televisa, ‘Hoy’, el pasado martes 29 de octubre, dejando a sus compañeros desconcertados y preocupados. Raúl Araiza tuvo que tomar la conducción de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ en su ausencia, un segmento que regularmente ella conduce.

Durante la transmisión, Tania Rincón expresó su inquietud y desató la intriga de los televidentes diciendo: “Oigan, ya que estamos entrados aquí en la plática, ¿no se les hace sospechoso que no vino Gali? ¡No vino!”. Andrea Escalona añadió, “como que anda muy sonriente”. “Sí, anda muy sonriente estos días, pero no sé qué está pasando”, comentó Tania. A pesar de sus comentarios, no compartieron más detalles sobre la situación de su compañera.

Galilea Montijo se ha ausentado del programa / Redes sociales

Galilea Montijo quiere volver a ser madre junto a su novio Isaac Moreno

La ausencia de Galilea quien sí estuvo presente el lunes 28 de octubre, luego de unas “vacaciones” aunque luego la captaron de fiesta, desató más sospechas de lo que podría estar pasando con ella.

Recordemos que la querida conductora ha manifestado ya en varias ocasiones su deseo de ser madre por segunda vez, luego de tener a su primogénito con su ex, Fernando Reina.

Esto ha llevado a algunos a preguntarse si su ausencia se relaciona con un posible embarazo. Galilea ha comentado sobre su interés en tener una niña con su actual pareja, el modelo español Isaac Moreno, a pesar de las dificultades que enfrenta.

De hecho, recientemente, la conductora buscó opciones para cumplir su sueño de volver a ser madre, incluyendo la posibilidad de adquirir un óvulo, por lo que encontró en Barcelona la posibilidad de hacer realidad este deseo.

Quieren ser papás de una niña / @galileamontijo

“Ya de plano.... ya investigamos y dimos con una clínica en Barcelona, pero sí literalmente es ir como cuando vas a comprar un esperma. En este caso, iría a comprar un óvulo, porque tengo matriz”, dijo en ’Netas divinas’.

Aunque no dijo si ya pudo hacer el procedimiento, Galilea sí se mostró dispuesta a convertirse en madre a través de estos procesos.

Ahora, la famosa y amada conductora de ‘Hoy’ tiene intrigados a sus fans sobre lo que podría traer entre manos, pues no ha contado nada sobre sus ausencias recientes en el matutino.

