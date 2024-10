Galilea Montijo ya no le contesta a Paola Rojas ¿por lealtad a Televisa?

La relación entre Galilea Montijo y Paola Rojas parece estar quebrada. Tras el debut de Rojas como la nueva titular del noticiero ‘De pisa y corre’ en Imagen Televisión el pasado 14 de octubre, muchos amigos de Televisa de la periodista le enviaron mensajes de apoyo en forma de videos, entre ellos celebridades como el caso de su también excompañera de ‘Netas divinas’, Consuelo Duval.

Sin embargo, Galilea Montijo, excompañera de Paola en el programa de Unicable, no respondió a la solicitud de un video por parte del equipo de la periodista, lo que ha generado especulaciones sobre su relación actual.

Según Álex Kaffie, el equipo de redes sociales de Paola se encargó de solicitarle a los famosos que le desearan buena suerte a la periodista en su nuevo proyecto, pero al llegar a Galilea, la respuesta nunca llegó.

Kaffie interpretó este silencio como una posible negativa de Montijo a “jugarle sucio” a Televisa, ya que Paola no se despidió en buenos términos de la empresa tras su salida de Unicable.

En el canal de YouTube del exconductor de ‘Sale el sol’ plantearon la posibilidad de que Gali se negara a hacer el video para evitar problemas con la televisora en la que tiene exclusividad y al ser una de las figuras más importantes, el haber mandado el video la colocaría en una posición delicada en la empresa.

Galilea no le contestó al enviarle un mensaje de buenas vibras / Instagram: @paolarojas

Las polémicas recientes de Paola Rojas

Esta situación se suma a las controversias que ha enfrentado en los últimos días la periodista.

Recientemente, Paola Rojas fue señalada de “apropiación cultural” al supuestamente lanzar el mezcal ‘Mixes’ pues según internautas, el nombre hace referencia al pueblo indígena ‘Mixe’ de Oaxaca considerando que hacer uso comercial del término sin una autorización sería una falta de respeto a su identidad cultural.

Ante las críticas, Paola tuvo que salir a explicar que no era su marca y que solo colaboró con ellos para promover el producto en apoyo a ellos. “En relación con el mezcal ‘Mixe’ quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de esa marca ni tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron apoyo y eso es todo”, dijo.

También surgieron rumores de una disputa interna con Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión por la molestia que provocó en el conductor que la periodista hiciera entrevistas con figuras destacadas del entretenimiento siendo que él es el encargado de los espectáculos en la televisora.