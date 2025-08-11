Galilea Montijo sufre desafortunado incidente en ‘Hoy’ ¡Se le rompió el vestido en vivo!: “Estoy reventando”

Galilea Montijo en las galas de ‘La casa de los famosos México’ 2025 se ha vuelto tendencia por los looks que ha portado. En redes, los outfits de la conductora de ‘Hoy’ no han pasado desapercibidos. ¡La han llenado de halagos! Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas con los atuendos de Galilea Montijo. Recientemente la conductora se vio envuelta en una controversia. ¡Sufrió un terrible incidente en la transmisión en vivo de ‘Hoy’! El video ya es viral.

Galilea Montijo presume sus vestidos en ‘La casa de los famosos México’ / Instagram: @galileamontijo

¿Qué le pasó al vestido de Galilea Montijo en el programa ‘Hoy’?

Ahora, Galilea Montijo, conductora del programa ‘Hoy’, sufrió un bochornoso momento en pleno matutino. En medio de una dinámica de la transmisión, se le rompió el bonito vestido que portaba esa mañana.

Todo sucedió en medio del ritual por el portal 8/8 en el cual los conductores fueron partícipes. La mayoría estaban sentados en círculo. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que las perlas que adornaban el vestido de Galilea comenzaron a caer.

Se le rompió el vestido a Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

Como era natural, los compañeros de foro de Galilea no tardaron en reaccionar. Entre risas, le ayudaron a recoger las perlas que se cayeron en el piso en medio del ritual.

Ante esta inesperada situación, la famosa se limitó a tomar el incidente con humor:

“Es que estoy reventando por todos lados, mientras no me revienten uno”, dijo.

Aunque la encargada de la dinámica siguió con el ritual, Galilea Montijo y Raúl Araiza continuaron en la recolección de las perlas del vestido que se cayeron al piso.

Galilea Montijo recogió las perlas de su vestido roto / IG: @galileamontijo / X

¿Cómo reaccionaron los usuarios al accidente que protagonizó Galilea Montijo en ‘Hoy’?

El incidente que vivió la también actriz Galilea Montijo no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos cibernautas lanzaron sus teorías con respecto a las razones por las cuales se rompió el vestido de la famosa.

La mayoría coincidió en que podría tratarse de una “señal” debido al ritual que habían empleado. Sin embargo, la misma conductora mencionó que esto habría pasado porque se le rompió lo que sostenía dichas perlas antes de entrar al aire.

Estos fueron algunos comentarios:

“Es una señal para que tire ese vestido, para que tire lo viejo”,

“Cuando se rompe una de tus pertenencias, ya no debes volverla a unir porque dicen que se está rompiendo una carga de energía” y

“Obvio, porque es santera”.

Así fue el momento:

A medio ritual a Gali se le reventaron las perlas de su vestido 😱 pic.twitter.com/d4szVc9Rmn — Programa Hoy (@programa_hoy) August 8, 2025

¿Cuál es el costo de los vestidos que utiliza Galilea Montijo en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

El impactante diseño que lució Galilea Montijo en el estreno de ‘La casa de los famosos México’ fue creado especialmente para ella por Iann Dey, firma mexicana nacida en León, Guanajuato, bajo la dirección de los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez.

“Este diseño nace inspirado en @galileamontijo, en su capacidad de ser luz y transparencia en cada etapa de su vida”, dijo la marca.

Aunque la marca no ha revelado el precio exacto de este exclusivo vestido, expertos en moda y seguidores han comenzado a hacer estimaciones de lo que podría costar este diseño bordado a mano para la conductora.

Tomando en cuenta el valor de otros vestidos que ha usado Galilea Montijo —como el de Dimitra Petsa, valuado en 84 mil pesos, o el de Albina Dyla, en 64 mil pesos— se calcula que esta pieza de Iann Dey podría rondar entre los 60 mil y 90 mil pesos mexicanos, dado su diseño único, confección a medida y detalles bordados a mano.