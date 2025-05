Galilea Montijo revela que se sintió devastada cuando su hijo se fue a vivir con su papá: “Me quería morir”

Galilea Montijo abordó recientemente la decisión de su hijo de irse a vivir con su padre, quien reside en Acapulco. Durante una emisión del programa ‘Netas divinas’, la conductora confesó que la petición de su hijo fue inesperada y le provocó una profunda crisis emocional, pues sintió que quizá estaba fallando como madre, a pesar de la distancia la conductora se mantiene muy presente en la vida de su único hijo.

Hijo de Galilea le expresó su deseo de vivir con su papá

Hace poco, Galilea recibió críticas en redes sociales por supuestamente “abandonar” a su hijo, pues vive con su papá. Los internautas hacían comentarios contra Gali por andar de viaje por el mundo con su novio, mientras su ex, criaba a su hijo en común. El empresario salió en defensa de Galilea en un video diciendo: “La mamá de (mi hijo), por cierto, es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa y oigan, no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres, qué feo que una mujer hable mal de otra mujer. Se ve muy mal y la verdad es que juzgar es algo horrible”.

En esa ocasión Galilea y su ex dieron ejemplo de cómo se puede convivir en paz por el bienestar de la familia. Ahora, la también conductora del matutino Hoy contó cómo fue la decisión de dejar ir a su hijo a vivir con su papá.

“A mí me pidió: ‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá'. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (en Ciudad de México). Entonces fue un momento de: ‘Claro que no, yo soy tu mamá'", reveló Galilea. A pesar de su primera reacción, la presentadora terminó aceptando el deseo del menor.

De acuerdo con la conductora, por amor decidió validar el deseo de su hijo y verlo como algo positivo para el chico que actualmente transita la adolescencia y recientemente estrenó un romance con un actriz de ‘CQ’.

¿Cuál fue la reacción de Galilea a la petición de su hijo?

Galilea Montijo aseguró que se sintió devastada. “A mí se me cayó el mundo. Sentí que era la peor mamá del mundo. Yo me quería morir. Sentí que me partí por la mitad; o sea, y sigo sintiéndolo... de verdad. Camino como zombie y sintiéndome la peor mamá”, expresó con honestidad.

Pese a sus emociones, comprendió que era lo mejor para su hijo en una etapa como la adolescencia. “Está en el club de Toby con el papá. Están hablando de cosas de hombres”, agregó. Para Galilea, ceder ante la petición de su hijo fue un acto de amor, aunque implicó dolor y una profunda reflexión sobre la maternidad.

Montijo también compartió que mantiene constante comunicación con su hijo y que han establecido una dinámica saludable de visitas y convivencia. “No hay día que no hablemos. (Su hijo) es un niño amoroso, maduro y sabe que estoy aquí para él, siempre”, señaló.

