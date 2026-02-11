Ana María Alvarado confirma ola de despidos, ¿queda fuera de Sale el sol?

Hace unos días, el periodista Alex Kaffie reveló que, debido a una presunta crisis financiera, se avecina una supuesta ola de despidos que podría impactar a producciones como “Sale el sol”, “De primera mano” entre otros programas.La noticia tomó aún más fuerza cuando Ana María Alvarado rompió el silencio y confirmó que, efectivamente, hay recortes y, ¿ella está incluida?

Ana María Alvarado / IG: @anamaalvarado

¿Qué dijo Alex Kaffie sobre presunta ola de despidos en Sale el sol, De primera mano, entre otros?

Fue en su columna donde Alex Kaffie soltó la bomba: supuestamente alrededor de trescientas personas perderían su empleo, presuntamente por una crisis económica que impactaría supuestamente a programas como “Sale el sol”, “De primera mano” e “Imagen noticias”.

“Triste esa noticia porque dejará sin trabajo a muchas personas”, expresó el comunicador en su programa “Sin lisonja”.

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

Ana María Alvarado confirma que habrá despidos: ¿En “Sale el sol”?

Ante la polémica, Ana María Alvarado abordó el tema en su canal de YouTube y, lejos de desmentir a Kaffie, respaldó que sí existen movimientos internos y que habrá despidos.

“Siempre, cuando inicia el año, se hacen ajustes. Hay despidos entre diciembre, enero, febrero”, explicó la conductora.

Para Ana María Alvarado, estos movimientos son parte de los ajustes normales que hacen cada año. Sin embargo, admitió que, aunque sean algo común, nunca dejan de doler, sobre todo para las personas que se quedan sin trabajo.

conductora del programa Sale el Sol confirma que fue victima de robo / Captura de pantalla

Ana María Alvarado aclara si será despedida de “Sale el Sol” tras rumores de recortes

Los rumores crecieron y algunos comenzaron a preguntarse si la propia Ana María Alvarado podría estar en la cuerda floja o si “Sale el Sol” enfrentaba una baja audiencia.

Sin embargo, la conductora desmintió cualquier crisis en el matutino. De hecho, aseguró que atraviesan uno de sus mejores momentos.

“Tuvimos el mejor rating de la historia, creo. Pero no solo es el día de ayer, llevamos bastantes semanas alcanzando muy buenos niveles de audiencia. Entonces, no crean eso”, afirmó.

Con su característico sentido del humor, también reflexionó sobre la estabilidad laboral en televisión, recordando su proceso legal por despido injustificado contra Maxine Woodside.

“No me corren hasta el día de hoy. Ya entendimos que la silla, como bien me decía Maxi, es prestada”, dijo entre risas y dejando claro que realmente desconoce los próximos movimientos de la producción de “Sale el sol”, que actualmente conduce el segmento “Pájaros en el alambre” junto a Joanna Vega Biestro, Gustavo Adolfo Infante.

