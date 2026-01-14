Julio Iglesias: Ana María Alvarado e Inés Moreno recuerdan momentos incómodos con con el cantante

El escándalo de Julio Iglesias ha conmocionado al público luego de que fue denunciado por, presuntamente, haber agredido se*u@lm3nte a sus exempleadas.

El medio Diario.es, en colaboración con Univisión, sacó a la luz una investigación en la que dos mujeres que se dicen ser exempleadas de Julio Iglesias afirmaron haber sufrido tocamientos inadecuados, insultos y humillaciones de su parte mientras trabajaban en su residencia en el Caribe.

Sin embargo, esto ha revivido comportamientos poco apropiados del cantante español en el pasado, la conductora Ana María Alvarado reveló un momento incómodo que vivió con el intérprete.

Mira: ¿Julio Iglesias es el “Epstein de España”?: Filtran imágenes y audios de sus presuntas víctimas: VIDEO

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por presuntos delitos sexuales y abusos laborales, luego de que dos exempleadas que trabajaron en sus propiedades del Caribe —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— presentaran denuncias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

Los hechos señalados habrían ocurrido en 2021, cuando ambas mujeres laboraban en mansiones del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo con las denunciantes, Iglesias habría incurrido en agresiones sexuales, acoso y abuso de poder, incluyendo tocamientos no consentidos, presiones reiteradas para mantener encuentros sexuales y un ambiente de intimidación. Una de ellas también lo acusa de violaciones.

Además, las mujeres describen un entorno laboral humillante y de control psicológico, con insultos, aislamiento, vigilancia constante y control sobre su alimentación y salud. Incluso, en las denuncias se menciona la posible existencia de trata de personas y trabajo forzoso, al señalar que eran obligadas a someterse a exámenes médicos y a trabajar en condiciones que califican como de servidumbre.

La denuncia fue presentada el 5 de enero de 2026 y ya fue aceptada por la Fiscalía, que actualmente investiga el caso bajo secreto de sumario.

Hasta el momento, Julio Iglesias, de 82 años, no ha reaccionado a estas acusaciones.

Mira: Julio Iglesias fue denunciado por sus exempleadas por agresiones; ¡está bajo investigación! ¿Irá a la cárcel?

¿Julio Iglesias se retira?

/ Paul Marotta

¿Qué contó Ana María Alvarado sobre su experiencia con Julio Iglesias?

La periodista y conductora de “Sale el sol”, reveló que Julio Iglesías tenía fama de ser muy cariñoso con las mujeres y que inluso llegó a pedirle a las reporteras que se sentara en sus piernas, cosa que a ella no le pareció, pero que incluso se normalizaba en el medio.

“A mí de hecho una vez me lo dijo, recuerden que antes no había celulares y la disquera te tomaba fotos cuando íbamos a entrevistar a los muy famosos, hasta te la mandaban enmarcada y te decían ponte con Julio, yo me puse junto a él y me dijo '¿no prefieres sentarte en mis piernas? siéntate’, yo dije ‘claro que no’ y me dijo ‘¿pero por qué no?’ y no me senté y me tomaron la foto”, comentó en “Sale el sol”

“Todo mundo lo veía normal, nadie lo veía mal, se toma ese tipo de atribuciones, todos lo veían normal de hecho hasta su mánager que lo entrevistaron dijo hay que conocer a Julio, él es amoroso, besucón, abrazador, o sea lo toma como algo normal solapando algo que no lo es”. Ana María Alvarado

“Hoy se sabe que eso es un abuso sexual”, comentó Ana María Alvarado al referirse a ese tipo de comportamientos, y recordó episodios del pasado, como cuando Verónica Castro denunció que el intérprete le tocó una pompa, así como el momento en que la conductora argentina Susana Giménez fue besada a la fuerza por el cantante.

¿Qué dijo Inés Moreno sobre incómoda situación que vivió con Julio Iglesias?

Por su parte, Inés Moreno recordó que ella también acudió a una entrevista, pero no como reportera, sino como productora de Tony de Andrade, cuando Julio Iglesias se puso coqueto y también le hizo un comentario sobre sentarse en sus piernas.

“Recuerdo que en una conferencia habló mucho de sus mil mujeres y se hizo un tema de conversación, con varias insinuaciones sexosas”.

“Tony de Andrade se estaba acomodando el micrófono y llega él, me lo presentan y, para pronto, me dice: ‘Véngase aquí’” —la periodista hizo señas como si le hubiera pedido sentarse en las piernas—. “Y le dicen: ‘No, ella no va a hacer la entrevista, va a ser Tony’. Yo dije: ‘¿Qué onda con ese viejillo?’, y después me entero de que también te lo hizo a ti”, comentó Inés Moreno en YouTube.

Mira: Julio Iglesias despierta preocupación en torno a su salud; aseguran que ya no reconoce ni sus canciones