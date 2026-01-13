Exigen quitarle sus premios a Julio Iglesias tras acusaciones de abuso y trata ¿Le quitaron todo?

El cantante español Julio Iglesias, de 82 años, enfrenta una nueva controversia luego de que se diera a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid, abrió diligencias pre-procesales tras aceptar querellas presentadas por dos mujeres. Las denuncias lo señalan por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas, hechos que presuntamente habrían ocurrido en 2021.

Julio Iglesias acusado por sus exempleadas / Redes sociales

¿De qué acusan a Julio Iglesias y qué investiga la Fiscalía?

Las acusaciones contra Julio Iglesias se centran en episodios de agresión sexual y trata de personas. Las dos mujeres que interpusieron las querellas aseguran haber sido presuntamente sometidas a situaciones de abuso mientras desempeñaban labores profesionales vinculadas al entorno privado del cantante.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional aceptó las querellas y abrió diligencias pre-procesales, una etapa previa que permite analizar la información presentada, reunir elementos iniciales y determinar la viabilidad de un proceso judicial formal. Este paso no implica una imputación automática, pero sí marca el inicio de una revisión legal de los señalamientos.

Según lo reportado, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en residencias propiedad del intérprete de “Me olvidé de vivir” ubicadas fuera de España. La dimensión internacional de los lugares mencionados es uno de los factores que habría llevado a la intervención de la Audiencia Nacional, órgano competente para investigar delitos con posibles implicaciones transnacionales.

Julio Iglesias es acusado de agresiones sexuales por sus exempleadas: “Me usaba casi todas las noches” / Redes sociales y canva

¿Cómo salió a la luz la investigación contra Julio Iglesias?

La información contra Julio Iglesias fue revelada tras una investigación periodística realizada por el medio español Es.Diario.es en conjunto con la cadena Univisión. De acuerdo con lo publicado, el trabajo de investigación se extendió durante tres años y permitió documentar los testimonios de las dos mujeres que ahora figuran como querellantes.

El reportaje detalla que ambas denunciantes relataron experiencias de acoso, vejaciones y presuntos abusos físicos, ocurridos mientras se encontraban bajo una relación laboral o profesional con el entorno del cantante. Estos testimonios fueron recopilados, verificados y posteriormente dados a conocer, lo que detonó la reacción pública y la apertura de las diligencias por parte de la Fiscalía.

Julio Iglesias sigue / Instagram: @julioiglesias

¿Por qué asociaciones feministas piden retirar los premios a Julio Iglesias?

Tras conocerse las acusaciones y la apertura de diligencias en contra del cantante Julio Iglesias, diversas asociaciones feministas en España solicitaron que se retiren todos los premios y reconocimientos que el cantante ha recibido en el país. Estas organizaciones argumentan que, ante la gravedad de los señalamientos, es necesario revisar los homenajes otorgados a figuras públicas involucradas en presuntos delitos de violencia contra las mujeres.

La petición se centra en reconocimientos institucionales y premios concedidos a lo largo de su carrera artística en territorio español. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre una decisión concreta de las entidades responsables de dichos galardones.

El debate se ha intensificado en un contexto social en el que los casos de presunta violencia sexual por parte de figuras públicas reciben una atención especial, y donde colectivos feministas han insistido en la importancia de visibilizar las denuncias y revisar los símbolos de reconocimiento otorgados por instituciones culturales y oficiales.

