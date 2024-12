Julio Iglesias apoya a Raphael en su crisis de salud y le recuerda que “un campeón puede con todo”

Durante la tarde del pasado 17 de diciembre, se reportó que Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido en la industria artística solo como Raphael, había sido hospitalizado de emergencia por un infarto cerebral.

Según información de medios internacionales, el cantante de 81 años comenzó a sentirse mal durante la grabación del programa ‘La revuelta’ de David Broncano en el Teatro Príncipe Gran vía de Madrid.

Debido a eso, decidió pausar el rodaje y salir del lugar en busca de ayuda. Previo a su ingreso al Hospital clínico San Carlos, recibió atención médica en la calle Tres cruces, muy cerca del teatro, diagnosticándole “patología cerebrovascular”. En redes sociales, ha comenzado a circular un video de su entrada al nosocomio.

En ese momento, no se dieron muchos detalles de su estado de salud. No obstante, se mencionó que su condición era “grave”.

Tras darse a conocer la noticia, Julio Iglesias aprovechó sus redes sociales para solidarizarse con Raphael y su familia. A través de un mensaje en Instagram, el artista hizo hincapié en la fortaleza de su colega, asegurando que podrá salir de esta crisis de salud.

Julio Iglesias

“Querido Raphael: Has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón en tu categoría, un campeón tan grande puede con todo”.