Raphael es hospitalizado emergencia; sufrió un infarto cerebral ¿Cuál es su estado de salud?

Miguel Rafael Martos Sánchez, artísticamente conocido como Raphael, encendió las alertas. Trascendió que fue hospitalizado de emergencia luego de que sufrió un infarto cerebral en plena grabación.

Los primeros reportes informaron que lo trasladaron a un nosocomio local. Al momento, se conoce que su estado de salud es grave.

Raphael, cantante, es hospitalizado de emergencia / IG: @raphaelartista

¿Qué le pasó a Raphael que fue hospitalizado de emergencia?

De acuerdo con fuentes del programa de ‘La 1’, confirmaron a la ‘Cadena ser’ que el cantante español, de 81 años, se sintió indispuesto en plena grabación ‘La revuelta’ de David Broncano en el Teatro Príncipe Gran vía de Madrid. Por esta razón, salió por su propio pie del lugar a buscar ayuda médica.

“Estaba grabando el programa, no se ha encontrado bien y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia”. Fuentes programa ‘La 1'.

Indicaron que, en un principio, el cantante recibió atención médica en la calle Tres cruces, muy cerca del teatro, en la que le diagnosticaron “patología cerebrovascular”.

Poco después fue trasladado de urgencia al Hospital clínico San Carlos, en el cual le han practicado pruebas diagnósticas para determinar el alcance del infarto cerebral que sufrió. En redes circula UN VIDEO DEL MOMENTO EN EL QUE ES INGRESADO AL HOSPITAL.

¿Cuál es el estado de salud de Raphael?

Luego de que fue ingresado de emergencia al hospital, se informó que su estado de salud era grave. Por su parte, el medio ‘El país’ confirmó por fuentes policiales y de emergencia de Madrid que Rapahel sufrió “un episodio cerebrovascular con pronóstico reservado”.

Al momento, no hay más detalles de su situación. No obstante, se comentó que la entrevista de Raphael no era prevista para el día de la grabación, sino que era una prueba para el especial de Navidad de ‘La revuelta’, el cual se emitirá el próximo 25 de diciembre.

Él es Raphael, famoso cantante español

Raphael, cuyo nombre real es Miguel Rafael Martos Sánchez, es un cantante y actor español nacido el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, España. Conocido como “El Niño de Linares”, es una de las figuras más importantes e icónicas de la música en español y ha dejado una huella imborrable en la industria desde la década de los años 60.

Raphael es conocido por su voz potente y su estilo interpretativo único, lleno de dramatismo y pasión. Su género principal es la balada romántica, aunque ha incursionado en otros géneros a lo largo de su carrera.

