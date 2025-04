¿Raphael se retira de los escenarios? Cantante lanza importante anuncio tras sufrir un derrame cerebral

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Miguel Rafael Martos Sánchez, mejor conocido en la industria musical como Raphael. Y es que, en diciembre pasado, fue hospitalizado de emergencia por un accidente cerebrovascular, durante una grabación en Madrid.

En aquel entonces, pasó diez días ingresado en dos centros hospitalarios distintos, donde se le diagnosticó un linfoma cerebral primario.

Tras ser dado de alta, el intérprete de ‘Mi gran noche’, de 81 años, comenzó su tratamiento para esta condición. Por esa razón, los conciertos que tenía pactados para ese mes, en Madrid, fueron cancelados.

Cabe destacar que, a finales de marzo, la revista europea ‘Diez minutos’ difundió imágenes del cantante saliendo del hospital, donde recibe terapias para fortalecer su voz.

¿Raphael anuncia su retiro de los escenarios?

A casi un mes de reaparecer en público, el artista de origen español sorprendió a todos sus fanáticos con un impactante anuncio.

Mediante una publicación en Instagram, señaló que el tratamiento contra el linfoma cerebral está resultando mejor de lo que esperaba, destacando que se siente muy agradecido con todos aquellos que lo han apoyado en este proceso.

“Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, manifestó.

Debido a la mejoría que ha mostrado en los últimos meses, ha decidido regresar a los escenarios, ya que quiere devolver, “en forma de canciones, todo el cariño que le han dado durante este tiempo”.

¿Cuándo regresa Raphael a los escenarios?

Si bien no dio muchos detalles, la celebridad resaltó que “retomará su agenda” el próximo 15 de junio, por lo que pidió a sus fanáticos estar al pendiente de sus redes sociales.

“Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho”, concluyó.

El post viralizó rápidamente y los internautas, incluyendo celebridades como Carlos Rivera y Dani Martín, se mostraron muy contentos por su regreso a los escenarios, así como también le pidieron que cuidara su salud.

¿Qué es un linfoma cerebral primario, condición que se le diagnosticó a Raphael?

De acuerdo con sitios especializados en medicina como ‘Mayo Clinic’, un linfoma cerebral primario, enfermedad que atacó a Raphael, “es un cáncer que comienza en el tejido linfático del cerebro, en lugar de propagarse desde otro lugar del cuerpo”.

Aunque no hay una causa directa, sí existen factores de riesgo como:

Sistemas inmunitarios debilitados

Edad

Infecciones virales

Predisposición génetica

En tanto que, entre los síntomas más frecuentes, se encuentran:

Convulsiones

Dolores de cabeza persistentes

Pérdida de fuerza

Problemas visuales

Cambio de personalidad

Alucinaciones y confusión mental

Existen diversos tratamientos para esta enfermedad como la quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madres y medicamentos. Aunque tanto el diagnóstico como el tratamiento solo pueden ser emitidos por un médico especializado.

