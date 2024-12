Raphael tuvo un trasplante de hígado igual que Bisogno, pero 21 años atrás ¡y ha podido seguir con su vida!

Recientemente, los seguidores del cantante Raphael se preocuparon por su estado de salud al haber sido hospitalizado por un presunto accidente cerebrovascular que le pudo haber afectado la capacidad del habla.

El cantante sigue en observación médica, pero lo trasladaron al hospital donde hace 21 años tuvo un trasplante de hígado, algo por lo que el conductor mexicano Daniel Bisogno de ‘Ventaneando’ está atravesando actualmente, por lo que la historias de superación de Raphael y su lucha por la vida podrían ser una inspiración para el conductor.

Raphael fue trasladado en ambulancia / IG

Raphael: De la Hepatitis B a un nuevo comienzo con el trasplante de hígado

En 1985, el cantante fue diagnosticado con Hepatitis B, una enfermedad que, en palabras del propio cantante, avanzaba de forma silenciosa y traicionera. A pesar de mantener su diagnóstico en secreto, en 2003, la enfermedad derivó en una cirrosis hepática que amenazó su vida. Fue entonces cuando Raphael se sometió a un trasplante de hígado, una operación que le dio una nueva oportunidad de vivir.

El trasplante fue una intervención crucial que le permitió recuperar su salud y continuar con su exitosa carrera. Tras la operación, el cantante no solo siguió con su energía y vitalidad, sino que también se convirtió en un defensor de la donación de órganos, sensibilizando a la sociedad de la importancia de este acto altruista que le permitió seguir cantando.

En su momento, Raphael compartió en varias entrevistas cómo fue la espera del órgano y lo dramático que fue encontrar un donante compatible.

Raphael ha podido seguir con su vida luego de un exitoso trasplante de hígado ¡por 21 años! / IG: @raphaelartista

“Fue todo muy dramático porque además había que esperar. Primero a que me tocara el turno y segundo a que ese turno me tocara bien, porque no todos valen para todos”, contó y agradeció a la persona que le permitió tener una nueva oportunidad reconociendo que tuvo “la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio su vida a cinco”, ya que además de él, otras personas recibieron órganos.

A 21 años del trasplante, el cantante al parecer no ha presentado ningún problema con ello y ya podido seguir cosechando éxitos, aunque en 2023 tuvo problemas de salud de otro tipo y se vio obligado a cancelar conciertos por una inflamación de las vías respiratorias superiores, provocada por una gripe persistente.

Daniel Bisogno: Un trasplante a tiempo para salvar su vida

Por otro lado, el conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, vivió una situación similar cuando, en septiembre de 2023, se sometió a un trasplante de hígado después de enfrentar graves problemas de salud derivados de un hígado graso. Bisogno había estado lidiando con esta condición durante algún tiempo, pero su hígado ya estaba dejando de funcionar adecuadamente y se encontraba en una situación crítica. Los médicos confirmaron que la única opción era un trasplante.

Así como Raphael, Bisogno vivió el angustiante proceso de encontrar un donante compatible con él. La espera no fue tan larga como se esperaba y por fin pudo obtener el trasplante y aunque el procedimiento fue un éxito, Daniel pasó varias semanas en terapia intensiva y con un seguimiento médico riguroso para evitar complicaciones que le pusieran en riesgo.

Daniel Bisogno sigue en recuperación por su trasplante de hígado / Redes sociales

Antes de la cirugía, el conductor expresó su miedo e incluso pidió a su familia que cuidara de su hija, por si las cosas salían mal.

Actualmente Bisogno ha tenido altas y bajas con su nuevo hígado y ha tenido que ser hospitalizado en muchas ocasiones más, por lo que su regreso a ‘Ventaneando’ no ha sido posible.

Finalmente, la valentía de ambos artistas al enfrentar estas situaciones es una muestra de que, a pesar de la fama y el éxito, la salud sigue siendo lo más importante para cualquier persona.