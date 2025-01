Enfermedad de Raphael no tiene cura, pero será sometido a quimioterapias

El estado de salud del legendario cantante español Raphael ha generado gran preocupación tras su reciente diagnóstico médico. A tan solo días de haber sido dado de alta tras un accidente cerebrovascular, el intérprete enfrenta ahora una difícil batalla contra una enfermedad que, según los especialistas, no tiene cura.

Recordemos que el pasado 27 de diciembre, Raphael fue dado de alta del hospital 12 de Octubre, tras permanecer varios días en tratamiento debido a un accidente cerebrovascular. Sin embargo, lo que parecía ser una recuperación del incidente, en realidad fue el preámbulo de lo que realmente le aqueja.

Debido al accidente cerebrovascular que sufrió, finalmente el cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, una forma rara de cáncer que afecta el cerebro y la sangre. Este diagnóstico se asoció con la presencia de dos nódulos ubicados en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Raphael fue trasladado en ambulancia hace unos días / Instagram

Raphael sufre enfermedad sin cura

Para el programa ‘Socialité’, el doctor Jesús Sánchez Martos confirmó que esta enfermedad no tiene cura. El doctor es especialista y dio detalles sobre la condición de Raphael y explicó que es similar a las leucemias, aunque con características propias. El Dr. Martos también comentó que deseaba poder compartir una noticia más esperanzadora, pero lamentablemente el diagnóstico es grave.

“Se trata de un cáncer. Cáncer de la sangre, como las leucemias. No es muy frecuente”, señaló y agregó que, debido a la naturaleza de la enfermedad, no existe una cura disponible en la actualidad. “Hoy por hoy no es posible”, explicó, dejando claro que el tratamiento que llevará ahora, se enfocará en controlar los síntomas y la progresión de la enfermedad.

El tratamiento y las expectativas para la salud de Raphael

De acuerdo con el doctor, lo más probable es que Raphael sea sometido a un tratamiento inicial con corticoides con el objetivo de reducir el tamaño de los nódulos cerebrales. Posteriormente, el cantante podría necesitar quimioterapias para combatir la enfermedad, aunque el pronóstico es incierto y su salud dependerá de varios factores.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el especialista también destacó que el apoyo emocional y el cariño de los seguidores y familiares será fundamental para la recuperación del artista. “Un medicamento muy bueno es la ‘cariñoterapia’ que le van a dar tanto familiares como seguidores”, agregó.

Raphael sufre grave enfermedad incurable / IG: @raphaelartista

¿Raphael se retira por condición médica?

Este diagnóstico ha tenido un impacto directo en la carrera de Raphael, quien ya se había visto obligado a cancelar varias fechas de su gira internacional, misma que llevaría al cantante a importantes escenarios de América Latina, incluida la Ciudad de México.

El cantante de 80 años, que lleva más de seis décadas de exitosa carrera, se encuentra ahora en una etapa crítica de su vida, en la que deberá luchar contra una enfermedad que desafortunadamente no tiene cura, pero que se puede tratar con el seguimiento adecuado.

Hasta ahora no se ha indicado si la gira continuará pese al estado de salud del intérprete, pero sí canceló ya varias presentaciones próximas.