Influencer es hospitalizada tras tener relaciones con casi 600 hombres en un lapso de seis horas

El mundo de las redes sociales ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que en medio de las investigaciones por la muerte de Valeria Márquez, se da a conocer que otra influencer fue hospitalizada de emergencia. En este caso, la razón es haber tenido relaciones con casi 600 hombres en un lapso de seis horas.

Se trata de Annie Knight, una creadora de contenido australiana que, como parte de un desafío, estuvo con 583 hombres en un mismo día. A través de redes sociales, la famosa contó que fue internada en una clínica dos días después de completar el reto.

“Estar hospitalizada después de estar con 583 (hombres) en un día. No estaba en mi carta de bingo para este 2025”, expresó la también modelo de 28 años, junto a un video de ella desde la cama del hospital.

Annie Knight / Redes sociales

Te podría interesar: Al igual que Valeria Márquez, famosa influencer graba en vivo el momento en que un sujeto la siguió a su casa

¿Qué le pasó a Annie Knight, influencer hospitalizada luego de estar con 583 hombres?

En entrevista para el medio ‘Us Weekly’, la influencer Annie Knight reveló que, tras cumplir el reto de estar con 583 hombres, el pasado 18 de mayo, experimentó sangrado e irritación.

Annie Knight “Definitivamente, estaba un poco irritado ahí abajo y me hice un pequeño corte”

Aunque admitió padecer endometriosis, una enfermedad crónica en la que el tejido similar al revestimiento del útero (endometrio) crece fuera de él, desconoce si lo que le pasó fue consecuencia de su condición o por la actividad con muchas personas.

No te pierdas: Influencer es salvajemente atacada por su pareja durante transmisión en vivo ¡Todo quedó grabado!

¿Cómo se encuentra Annie Knight, influencer hospitalizada por tener relaciones con 583 personas?

Si bien Annie Knight ya está recuperándose, aseguró que todo ha sido “bastante doloroso y desagradable en este momento”.

“Simplemente, ha llegado al punto ahora, creo, donde mi cuerpo ha dicho: ‘Oye, el cortisol alto no puede funcionar’. Básicamente empeorando mi endometriosis. Además, sabemos que los desequilibrios hormonales pueden causar períodos irregulares y abundantes. Así que, desafortunadamente, eso es lo que he estado lidiando desde entonces”, puntualizó.

La joven cree que el estrés también pudo ser un factor detonante en su crisis de salud, pues señaló que, mientras organizaba el evento, también estaba gestando la compra de “la casa de sus sueños”.

“En todos mis videos fui muy honesta sobre el hecho de que me sentía bien antes, durante y después. Así que la parte física del desafío no fue tanto el problema. Fue más como los efectos posteriores, supongo, de la cantidad de estrés que me puse a mí misma”, externó.

Para finalizar, reiteró que “su pronóstico era bueno” y se tomará unos días de descanso para terminar de recuperarse: “Parece que voy a tener que tomarme una semana de descanso, intentar relajarme un poco, salir al sol, sencillamente tomarlo con calma, un rato. Pero sin duda estaré bien. No dejaré que esto me detenga”, concluyó.

Annie Knight / Redes sociales

¿Quién es Annie Knight?

Annie Knight es una influencer

En 2020, debutó en redes sociales al compartir contenido de su vida diaria. También incursionó como modelo en plataformas de suscripción de contenido especial.

En 2023, Annie logró el objetivo de estar con 300 hombres en un año. En 2024, esta cifra subió a 600, lo que ha generado mucho debate en redes sociales.

Hace poco se comprometió con Henry Brayshaw

Según la propia influencer, su pareja la ha apoyado siempre y hasta le dio ánimos en su reciente reto de estar con casi 600 hombres.

Mira: ¿Por qué criticaron a Valentina ’N’ en redes sociales, tras un comentario?