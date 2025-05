Majo Aguilar vuelve a cancelar, ¡ahora una entrevista! Revela que padece enfermedad: “No es ético”

A casi un mes de su exitosa interpretación del Himno Nacional en la última pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Majo Aguilar causa preocupación al faltar a una entrevista por complicaciones de salud.

Este miércoles 21 de mayo, la prima de Ángela Aguilar asistiría como invitada a ‘Sale el sol’. Sin embargo, durante la emisión del programa, se dio a conocer que la joven canceló su participación por problemas de salud.

¿Qué enfermedad tiene Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar?

Tras anunciar que Majo no estaría presente en el matutino, se compartió unos audios en los que se le escucha a la joven disculparse por su ausencia y explicar que había sido diagnosticada con influenza.

“Mi gente linda de ‘Sale el sol’, estoy muy molesta. Esto no se puede prevenir, salí positiva a la prueba de influenza, ya saben que me gusta mucho estar en su programa, no es ético ir así”, expresó.

La celebridad dejó ver que estaba recuperándose en su hogar y prometió que, en cuanto estuviera mejor, reagendaría su aparición en el programa.

“Tengo que descansar y sentirme bien, les mando un abrazo, espero podamos reprogramar, sería la más feliz y de nuevo una disculpa, nadie quiere enfermarse” Majo Aguilar

Hasta el momento, Majo no ha hecho más comentarios sobre su enfermedad y solo ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su próximo concierto en el Teatro Metropólitan.

¡Majo Aguilar da POSITIVO a INFLUENZA y envía un mensaje a Sale el Sol!#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/WJs3t5avhA — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 21, 2025

¿Cuáles han sido las cancelaciones de Majo Aguilar?

Aunque en esta ocasión fue por una enfermedad, no es la primera vez que Majo Aguilar falta a un compromiso laboral.

A finales de marzo, la joven canceló su concierto en Atlatlahucan, Morelos, para asistir como invitada especial al show de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional.

Según Majo, no realizó su presentación en Morelos debido a que no habían terminado de montar el escenario.

También canceló el concierto que tenía programado a principios de mayo en Estados Unidos. Aunque no explicó el motivo, muchos especulan que fue para ir a cantar el Himno Nacional en la pelea del ‘Canelo’.

¿Cuándo se presentará Majo Aguilar en el Teatro Metropólitan?

Majo Aguilar se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el próximo 7 de junio del 2025, como parte de su gira ‘Mariachi Tumbado Tour’.

La venta de boletos inició a finales de enero y el costo oscila entre los 500 y mil pesos, dependiendo de la zona escogida.

Este concierto será especial, pues también celebrará su cumpleaños número 31. Hasta el momento, se desconoce si contará con la presencia de algún invitado sorpresa. De igual forma, no se sabe si el evento será cancelado por su crisis de salud.

¿Qué es la influenza, enfermedad que padece Majo Aguilar?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, detallan que la influenza, también llamada gripe, es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones. Es causada por un virus.

La mayoría de las personas que la padecen mejoran por su cuenta, pero a veces esta enfermedad y sus complicaciones pueden ser mortales. Por ello, se recomienda vacunarse anualmente contra esta condición. Si bien la vacuna no la previene completamente, sí reduce el riesgo de que, en caso de contraer la enfermedad, empeore.

Algunos de los síntomas más frecuentes son:

Fiebre

Tos

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Sentir mucho cansancio

Sudoración y escalofríos

