Acusan a Majo Aguilar de incumplida ¿Dejó botado show por cantar el Himno en pelea de Canelo Álvarez?

La carrera de Majo Aguilar ha estado muy cuidada desde hace varios años, y en su afán por mantenerse alejada de la polémica, ella misma anunció que se encuentra distanciada de Pepe Aguilar y de Ángela, sus polémicos familiares que desde hace tiempo no abandonan el escándalo. Sin embargo, sus esfuerzos podrían ser en vano ahora que se le ha tachado de incumplir algunos compromisos laborales por dar preferencia a otros.

En días recientes se dio a conocer que Majo viajará hasta Riad, Arabia Saudita, para representar a México con una de las piezas más simbólicas del país. “Viene Majo Aguilar. Va a estar aquí haciéndonos el honor de entonar el Himno aquí en Arabia Saudita”, adelantó Saúl Álvarez que peleará este sábado contra el boxeador cubano William Scull.

¿Quién es Majo Aguilar y cuál es su trayectoria?

Majo Aguilar es una cantante y compositora mexicana nacida el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Es parte de una de las dinastías más importantes de la música mexicana: la familia Aguilar. Es nieta de los íconos de la música ranchera Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar hijo. También es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar.

Majo Aguilar ha desarrollado una carrera enfocada principalmente en la música tradicional mexicana, pero también ha experimentado con géneros como el pop y la balada. Aquí están algunos hitos importantes en su carrera. Majo Aguilar ha sido elogiada por mantener viva la tradición de la música mexicana, a la vez que le da un enfoque fresco y contemporáneo.

¿Por qué se acusa a Majo de incumplir con su agenda por preferir interpretar el Himno Nacional en pelea del ‘Canelo’?

La polémica alcanzó a la joven de 30 años este viernes, luego de que la instragramer Jacqueline Martínez, a través de su cuenta ‘Chamonic’ denunciara que la joven no se presentaría en un evento que estaba programado para este viernes 2 de mayo.

“Majo Aguilar tenía que presentarse hoy 02 de mayo en un evento llamado ‘Viva la fiesta’ en Odessa, Texas , pero es obvio que no estará pues ella irá a entonar el Himno en la pelea de Canelo en Arabia Saudita. No sé si sea su forma de trabajar o el equipo no ayuda con esto y les gusta quedar mal o cancelar a última hora y eso es poco profesional.

“Obvio que se va a donde le conviene pero no está bien. Si ya se comprometió, debe cumplir. No es hate. Es sentido común. La gente paga un boleto para verla y algunos viajan y planean para que salgan con el cuento de NO se presentará”, se lee en la cuenta de información del entretenimiento.

¿Cuándo y a qué hora cantará el Himno Nacional Majo Aguilar en la pelea de Canelo vs. William Scull?

Se espera que la ceremonia previa al combate inicie a las 21:00 horas del centro de México este sábado 3 de mayo, por lo que se espera que Majo Aguilar aparezca minutos antes de que Canelo suba al cuadrilátero.

Su participación podría ser uno de los momentos clave de la noche, justo antes del inicio del esperado enfrentamiento contra el cubano William Scull. A pesar de celebrarse en Arabia Saudita, el ambiente de esta pelea estará lleno de símbolos mexicanos, por la cercanía con el 5 de mayo, festividad muy reconocida en Estados Unidos y México.