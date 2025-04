Majo Aguilar explota contra ‘Venga la alegría’ por entrevista ¿falsa? Aclara si cantaría con Ángela Aguilar

En medio del luto que enfrentaría Majo Aguilar por la muerte de su sobrino, la cantante se mostró verdaderamente molesta con ‘Venga la alegría’, tras dar a entender que no le gustaría colaborar con Ángela Aguilar, su prima. ¡Explotó en su contra!

Majo Aguilar enfrentaría duros momentos en su vida personal por el fallecimiento de su familiar a causa de la leucemia. Sin embargo, la controversia sobre la supuesta rivalidad que tendría con Ángela Aguilar, su prima, volvió a generar polémica en los últimos días.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre una colaboración con su prima Ángela Aguilar?

En un encuentro con la prensa, Majo Aguilar dejó claro que existiría un distanciamiento con Ángela Aguilar y su tío, Pepe. Sin embargo, destacó que estaría para ellos cuando lo necesiten.

En cuanto a una colaboración con Ángela Aguilar, la también nieta de Flor Silvestre comentó que ambas están a gusto con sus respectivos caminos.

“’Lo busqué’ fue muy bonito, sí… Pues yo creo que cada quien, de verdad, está ahorita en sus caminos y es lo sano. Y está lindo. Y lo veo con mucho amor” Majo Aguilar

Eso no es todo, en otra plática con la prensa, la joven se negó a hablar acerca de temas controversiales sobre el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela, así como la paternidad del sonorense.

¿Por qué Majo Aguilar explotó contra ‘Venga la alegría’?

Dichas declaraciones fueron retomadas por ‘Venga la alegría’, en las que apuntaron que Majo Aguilar se negó rotundamente a llevar a cabo una colaboración con Ángela Aguilar.

Sin embargo, la cantante mostró su molestia ante esta nota y señaló, a través de un video de Tiktok, que habrían tergiversado sus declaraciones. Esto, para dar a entender una información errónea sobre su relación con la intérprete de ‘Gotitas saladas’.

“Yo no dije eso. Esa respuesta que pusieron es de otra pregunta que me hicieron. Ustedes saben, queridos medios, porque lo saben, que me pueden hacer la pregunta que quieran. Nunca nadie de mi equipo ni se los dirá: ‘De esto no le puedes preguntar’. Y ustedes lo saben. Lo único que les pido es que de lo que me pregunten, en la nota pongan mi respuesta a esa pregunta”. Majo Aguilar

¿Majo Aguilar no quiere hablar de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Majo Aguilar reiteró que no estaría dispuesta a opinar de asuntos polémicos y delicados como lo es la paternidad de Christian Nodal y su relación con Ángela.

“Sobre eso que dije: ‘Yo no tengo nada que opinar’. Y lo voy a decir muy respetuosamente, por qué dije: ‘No tengo nada que opinar’. Porque la pregunta fue que supuestamente un familiar mío iba a poner una demanda para que su marido no se acercara a una bebita y lo tengo que decir así porque es un tema muy sensible”. Majo Aguilar

“Yo no pretendo caerle bien a todos, ni siquiera me interesa. Lo digo con mucho amor. Yo quiero hacer mi música, seguir en lo que estoy. Si yo les contesto todo lo que ustedes me preguntan, pongan la pregunta que me hicieron”, agregó.

Aunado a este fuerte mensaje, Majo Aguilar mostró un fragmento de la nota presentada en ‘Venga la alegría’, la cual ya no se encuentra disponible en la plataforma de TikTok.

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar a esta situación. La mayoría apoyó a Majo Aguilar y criticaron al matutino.

Al momento, los conductores de espectáculos de ‘Venga la alegría’ no han dado réplica a las fuertes declaraciones de Majo Aguilar.

