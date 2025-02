La prima de Ángela y hermana gemela de Majo Aguilar, Susana, que pocos conocen

En los últimos días, Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., confirmó el distanciamiento que mantiene de su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar. La noticia generó revuelo entre los seguidores de la dinastía.

La propia Majo aclaró la situación a través de un video en su cuenta de TikTok, donde declaró: “Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí”.

Sobre los constantes comentarios en sus redes en los que la comparan con su prima Ángela, Majo expresó su molestia: “Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Les pido, por favor, que dejemos de lado las comparaciones y el odio. No benefician a nadie y solo generan más divisiones”.

A pesar de la distancia con algunos integrantes de su familia, Majo aseguró que mantiene un cariño especial hacia ellos: “Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, el cariño lo tengo. Siempre recordaré con amor las reuniones familiares que tuvimos durante mi adolescencia”.

Susana Aguilar: la gemela de Majo que se mantiene fuera del foco público

En medio de la polémica, los seguidores de Majo Aguilar descubrieron que la cantante tiene una hermana gemela poco conocida: Susana Aguilar. A diferencia de Majo, quien ha construido una carrera en la música regional mexicana, Susana optó por mantenerse alejada de los reflectores y desarrollarse en un ámbito completamente distinto.

Flor Susana Aguilar Carrillo nació el 7 de junio en la Ciudad de México. Es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo. A sus 30 años, ha forjado su propio camino en el mundo de la comunicación y el periodismo. Según la información disponible, estudió comunicación, carrera que le ha permitido desarrollar su creatividad y expresión en distintos medios.

Uno de sus proyectos más destacados es “Pieza tras pieza”, un pódcast donde funge como presentadora principal y aborda diversas temáticas, especialmente enfocadas en cuestiones femeninas y problemáticas sociales.

Pasiones y compromiso social de Susana Aguilar, la gemela de Majo y prima de Ángela

Más allá de su pasión por la comunicación, Susana Aguilar ha demostrado un gran interés por el arte, la fotografía, el cine y la escritura. En sus redes sociales, comparte fragmentos de sus intereses y reflexiones, y ha dejado claro que su perfil no se centra en la fama, sino en el contenido de valor.

Además, se ha mostrado como una ferviente defensora de diversas causas sociales, especialmente del movimiento feminista. Ha participado en distintas concentraciones en la Ciudad de México, con lo que ha mostrado su compromiso con la equidad y los derechos de las mujeres.

A pesar de su perfil lejos del mundo del espectáculo, Susana Aguilar sigue siendo un pilar importante en la vida de su hermana, Majo. La relación entre ambas se mantiene sólida, con muestras de cariño y apoyo mutuo en distintos momentos.

