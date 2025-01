Emiliano, hijo de Pepe Aguilar no quería salir de la cárcel: “Me gustaba ese ambiente”

Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar habló en una entrevista reciente con el influencer Gusgri en su pódcast, donde abordó temas sensibles como su distanciamiento con su familia, los Aguilar, así como las críticas que enfrenta por supuestamente aprovecharse de su apellido, y su controversial paso por la cárcel.

¿Por qué Emiliano Aguilar estuvo en la cárcel?

Durante la plática, Emiliano recordó cómo pasó aproximadamente un mes en prisión tras ser detenido en 2017 por un caso relacionado con tráfico de personas. Aunque había tenido la oportunidad de evitar la cárcel, su inmadurez lo llevó a tomar una decisión que lo mantuvo tras las rejas más tiempo del necesario.

El cantante, quien ha sido criticado por no seguir los pasos de su padre en la música regional mexicana, relató cómo las autoridades le ofrecieron reducir su sentencia de 20 a 40 años si proporcionaba información sobre las personas con las que estuvo involucrado en el delito. Sin embargo, Emiliano decidió no ceder a la oferta.

Emiliano Aguilar estuvo en la cárcel hace unos años / Instagram: @emiliano_aguilar.t

“Me acuerdo de que cuando me pusieron con el juez me dijeron: ‘Mira, carnal, si nos dices con quién estabas y los lugares a los que ibas, te dejamos ir sin ningún récord, ni nada de nada’”, recordó Emiliano. A pesar de la tentadora oferta, él se negó rotundamente.

Emiliano explicó que, en ese momento, sus principios lo impulsaron a rechazar la propuesta. “Yo me acuerdo de que ese día voltee a ver al juez y le dije: ‘No, mándame a la cárcel’, así por 40 o 30 años, sin saber que iba a salir en un mes, pero yo me iba a aventar los 40 o 20 años. Ahorita que lo pienso, está bien pend… mis principios… yo nunca iba a decir nada de nada. En ese tiempo era bien inmaduro, porque en caliente lo contesté”, dijo entre risas.

¿Por qué Emiliano Aguilar no quería salir de la cárcel?

Una vez dentro, Emiliano también confesó que, al cumplir su tiempo de sentencia, no quería salir de la cárcel. “La neta es que me gustaba ese ambiente. Me sentía cómodo en ese lugar”, explicó para sorpresa de muchos.

Pese a esto, hoy reconoce que su forma de pensar en ese momento era el reflejo de su inmadurez, lo que le ocurrió en esa etapa de su vida dejó una huella que ahora le sirve como lección.

El arresto de Emiliano Aguilar en 2017

El incidente que llevó a Emiliano Aguilar a la cárcel ocurrió el 14 de marzo de 2017 en San Ysidro, California, cuando fue detenido por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Emiliano fue arrestado tras intentar cruzar por la frontera a varias personas de nacionalidad china en su vehículo Chrysler 200. Durante la revisión, se encontraron a cuatro personas en la cajuela del coche, quienes no tenían los documentos adecuados para ingresar a los Estados Unidos.

El caso causó gran revuelo mediático debido a la implicación del hijo de Pepe Aguilar en un crimen tan serio. Sin embargo, tras su condena, Emiliano cumplió su tiempo en prisión y ha intentado reconstruir su vida y su imagen pública, aunque dijo, desde hace dos años no tiene contacto con su padre.

