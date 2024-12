Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar presume quienes sí lo han cuidado: ¿indirecta a su padre?

Emiliano Aguilar, hijo de Carmen Treviño y del reconocido cantante Pepe Aguilar, compartió recientemente detalles sobre su celebración de Noche Buena. A pesar de estar distanciado de la dinastía Aguilar, el joven de 32 años se mostró rodeado de amigos en Tijuana, quienes le brindan apoyo y cariño incondicional.

En particular, mencionó la colonia Libertad en Baja California como un lugar especial en su vida, donde encontró una familia por elección tras superar momentos difíciles.

Aunque mantiene una relación distante con su padre, Emiliano ha logrado forjar su propio camino en la música. A diferencia de su familia, conocida por su éxito en el género regional mexicano, el rapero ha decidido apostar por el rap. Con creatividad y una voz potente, ha recibido elogios por sus rimas originales y su enfoque fresco, demostrando que es posible construir una identidad propia lejos de las tradiciones familiares.

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano_aguilar.t

Tensiones en la familia Aguilar: ¿Qué pasó con José Emiliano?

José Emiliano, al igual que sus hermanos Leonardo y Ángela, intentó seguir una carrera en la música, aunque su camino ha sido mucho más accidentado. Hace siete años, su vida dio un giro drástico tras ser detenido en la frontera con Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos, un incidente que afectó su relación con su familia y cambió su rumbo.

Desde entonces, Emiliano ha trabajado en diversos oficios, incluyendo el ámbito de la construcción en Estados Unidos, intentando rehacer su vida lejos de los reflectores.

En una entrevista anterior, Emiliano expresó su independencia económica, en el pódcast ‘Gafe 423’.

“Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de: ‘Ay, apá, préstame, no sé, 500 pesos, o préstame 500 dólares, o lo que sea’. No, nunca le he pedido”, aclaró el joven, desmintiendo rumores sobre posibles ayudas financieras por parte de su famoso padre.

Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar comparte quienes sí han estado a su lado

En un momento de sinceridad, Emiliano recordó los tiempos difíciles que enfrentó al distanciarse de su madre y de las comodidades que alguna vez conoció. Durante ese periodo, encontró refugio en la colonia Libertad, en Tijuana, un lugar que definió como crucial en su vida. Fue allí donde descubrió el verdadero significado de la amistad y el respaldo incondicional.

“Con mi familia en la colonia Libertad, los quiero un chingo. Esta gente me ha cuidado y ha estado ahí conmigo cuando no he tenido nada. Gracias a ellos soy quien soy. Los quiero mucho, carnales. Feliz Noche Buena y Navidad. ¡Puro #Tijuana!”. Emiliano Aguilar

A través de sus palabras, Emiliano dejó claro que el valor de una familia no siempre reside en los lazos de sangre, sino en el amor y el apoyo de quienes están presentes en los momentos más difíciles.

