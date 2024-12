¿Emiliano Aguilar prefiere a su prima Majo?: “Es una motivación para mí”

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, fruto de su relación con Carmen Treviño, ha generado revuelo con sus más recientes declaraciones.

El rapero ha dejado claro que existe un contundente distanciamiento con su padre y sus hermanos, Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar, desde hace varios años.

Incluso, reiteró que tiene poco contacto con su familia paterna, tanto que Pepe no conoce a su nieta. Aseguró que, a la fecha, no ha concretado un encuentro con ellos.

Emiliano Aguilar revela que Pepe no ha conocido a su nieta

A través de una entrevista con ‘Ventaneando’, Emiliano abrió su corazón y dio detalles de la relación que sostiene con su padre. Mencionó que en su debut en los escenarios, el cual tuvo lugar en Guadalajara en el ‘Tatto music fest 2024’, solo tres personas lo acompañaron: Su mamá, su pequeñita y su novia.

A raíz de esta revelación, Emiliano destapó que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no conoce a su nieta. Según contó, está consciente de que su padre “está muy ocupado”.

“Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado, pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien”, dijo Emiliano.

Pepe Aguilar no conoce a su nieta, hija de Emiliano Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

¿Qué dijo Emiliano sobre Majo Aguilar, su prima?

Ahora, el intérprete de ‘La vida no es fácil’ fue cuestionado por las cámaras de ‘Ventaneando’ sobre su relación con Majo Aguilar, su prima. Recordemos que la joven cantante también ha sido comparada con Ángela. Incluso, llamó mucho la atención que no la invitó a su boda con Christian Nodal, lo que generó especulaciones de una enemistad entre ellas.

Sin embargo, Emiliano, quien ha intentado mantenerse alejado de los escándalos de la dinastía Aguilar, compartió en en programa de espectáculos que su sentir hacia Majo se basa en una gran motivación. ¿Desairó a su hermana?

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

“Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo (Majo Aguilar), no manches. Se anda levantando sola también. ¿Sí me explico? Le anda echando ganas”. Emiliano Aguilar

Emiliano reiteró que la intérprete de ‘Cuéntame’ ha logrado sobresalir sola con su música, tal como él lo ha hecho y eso para él vale mucho.

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

“Yo siempre le he dicho a mi prima que fue como una motivación para mí, porque fue la que se abrió de todo y yo también, me abrí de todo y lo quise hacer a mi propio… y acá andamos, echándole ganas”, concluyó.

Al momento, Majo Aguilar no ha dado respuesta con respecto a las bonitas declaraciones que hizo Emilio sobre ella. ¿Colaborarán juntos?

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

Emiliano le envía consejos a Ángela Aguilar por sus polémicas con Christian Nodal

Pese a que Emiliano ha querido ser hermético con la situación, también se ha dado el tiempo de enviarle algunos consejos a su hermana menor por las críticas que ha recibido por su matrimonio con Nodal. ¡Le dijo que se aguante!

“También he batallado y sé lo que es estar en medio de la polémica. Muchas personas me dicen que soy malagradecido, yo no siento eso, nada más siento que dije lo que es. Que se aguante como yo lo hice (…) No siento que ocupe alguien que la defienda, ya está grande, pero al final de cuentas es hija de mi papá y es su hijita, su princesa, y obviamente la tiene que cuidar, lo entiendo por completo”. Emiliano Aguilar

Aunque Emiliano ha extremado el “poco apoyo” que Pepe le ha dado en la industria, el intérprete de ‘Prometiste’ no se ha pronunciado con respecto al sentir de su primer hijo. ¿Serán cercanos en algún momento?

