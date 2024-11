Pepe Aguilar sigue rechazando a su hijo y sus hermanos lo pelusean ¡Emiliano ya se cansó!

Un amigo cercano a Emiliano Aguilar nos dijo que éste piensa que el distanciamiento con su papá, Pepe Aguilar (56 años), se debe a la mala influencia de su esposa, Aneliz Alcalá.

“Tenía dudas de decir lo que pasa con mi amigo, pero al ver que la familia Aguilar es un desastre, contaré lo que sé. Emiliano ha estado bajoneado y sacado de onda. Ha intentado arreglar las cosas con su padre y no ha sido recíproco. No le hablan. Parece que Pepe ya se olvidó que tiene a un hijo y una nieta hermosa. Si Pepe conviviera con ella se enamoraría”

“A pesar de que ambos no fueron tan cercanos, Emiliano ha hecho lo posible por estar bien con su papá. Sin embargo, no ha tenido suerte. Cree que su padre está influenciado por su esposa (Aneliz Alcalá). Tiene la idea de que la señora nunca lo ha aceptado pues cree que es una mala influencia para sus hijos”.

“A Emiliano le afectó muchísimo que Pepe no estuviera tan cerca de él como con sus hermanos. En algún momento intentó integrarlo a la familia, pero fue un fracaso. No digo que Pepe sea un mal padre, solo que no ha sido un papá presente en su vida. El chico vivió en las calles. Su padre no estuvo pendiente de él en su niñez y juventud. Si le preguntas a Pepe, él te dirá que hizo lo posible para que saliera adelante. Pero es mentira. No necesitaba dinero, sino la atención de su padre. Ese fue el detonante que lo llevó a ser una persona rebelde y complicada”

Distanciamiento familiar: La influencia de Aneliz Alcalá

“Súmale que Aneliz tiene un cierto rechazo hacia él, porque siempre ha considerado que es mal ejemplo para sus hijos. No lo quería tener en su casa. Ella debió tener otra actitud, pero fue lo contrario. Lo único que provocó fue alejarlo de Pepe y de sus hijos. Aunque Pepe también tiene lo suyo. Su carácter es muy raro. Es elitista y así fue hasta con sus hijos. Marcó diferencias”

Emiliano Aguilar busca la aceptación y el amor paternal

“Hay que reconocer que Emiliano no ha tenido una vida fácil. Se ha enfrentado a muchos escándalos mediáticos que han marcado la vida de la familia. Por ejemplo, fue arrestado por intentar pasar ilegalmente a unas personas (a Estados Unidos). Lo internaron en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones. Se volvió viral por externar su gusto por la música de Cazzu. Para colmo, no fue invitado a la boda de su hermana Angela. Esto lo ha hecho por rebeldía. Para llamar la atención de su padre y pedirle un poco de amor. Emiliano ha intentado buscar a Pepe para aclarar las diferencias y enseñarle su música. Mostrarle que ha cambiado y que es un hombre de bien. Y sobre todo, que conozca a su nieta”.

Emiliano Aguilar ¿La oveja negra de la dinastía Aguilar?

“El piensa que se convirtió en la oveja negra de la familia. Leonardo era el único integrante de los Aguilar que antes le escribía a Emiliano o le daba like a sus publicaciones, pero ya no lo ha hecho. Las otras dos (Ángela y Aneliz) solo lo pelusean. Le hacen el feo y han preferido mantenerse al margen”.

“Son acciones que le duelen. Está decepcionado, desilusionado y resignado a que no volverá a ser lo mismo con su papá. Quizá no llegué nunca ese reencuentro. Ya se cansó. No piensa seguir rogando atención y amor de su papá y de su familia. Emiliano tiene mucho resentimiento. No le gustó que Pepe haya tratado mejor a Nodal. Como si fuera su hijo, cuando él es el hijo biológico. Emiliano ya se dio por vencido. Lo único que quiere es seguir con su música y ser feliz. Es un chico que estuvo muy deprimido hace algunos años y no quiere volver a vivir eso”, concluyó

POLÉMICA ENTRE LOS HIJOS DE PEPE AGUILAR ¿CELOS Y MALOS TRATOS?

Se dice que entre los hijos de Pepe Aguilar no hay buena relación.



Pepe comentó que su hija Aneliz se puso celosa con la canción dedicada a Nodal “Cuídamela bien": “Su hermana (Aneliz) se puso celosa con la canción... dijo:

“ Oye” ¿Cómo que te llevaste a la mejor mujer (Ángela)? Y yo, ¿qué fregados?



“ Después de esto, surgieron rumores de que Angela no tiene buena relación con su hermana y tiene malos tratos con ella.



Recientemente, Aneliz subió a sus redes una foto cuando tenía teñido el cabello de rubio. Su hermano Leonardo escribió: “Qué bueno que ya no eres güera”. Esto provocó su enojo y le respondió: “No seas grosero”. Esto hizo que los internautas defendieran a Aneliz de este comentario.

EMILIANO HA ESTADO EN EL OJO DEL HURACÁN VARIAS VECES

El 14 marzo de 2017, fue detenido en el cruce de Tijuana por tráfico de personas, intentando ingresar ilegalmente a 4 personas de origen chino a Estados Unidos.

En septiembre de 2017 fue sentenciado a 3 años en libertad condicional, seis meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones y una fianza de 15 mil dólares. En 2021 cumplió su condena.

En 2018 fue internado por su mamá, Carmen Treviño, en una clínica de Tijuana para tratar los problemas con su alcoholismo.

