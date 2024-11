Tensiones familiares en la dinastía Aguilar: A José Emiliano “lo trataron bien gacho”

La familia Aguilar, una de las dinastías más importantes del regional mexicano, ha estado bajo la mirada pública durante los últimos meses.

Las controversias recientes giran en torno a la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal y su boda, pero las tensiones familiares parecen remontarse a tiempos anteriores. En esta ocasión, la atención se centra en José Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien ha insinuado un distanciamiento y exclusión por parte de sus seres queridos.

Tensiones en la familia Aguilar: ¿Qué pasó con José Emiliano?

José Emiliano, al igual que sus hermanos Leonardo y Ángela, intentó seguir una carrera en la música, aunque su camino ha sido mucho más accidentado. Hace siete años, su vida dio un giro drástico tras ser detenido en la frontera con Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos, un incidente que afectó su relación con su familia y cambió su rumbo.

Desde entonces, Emiliano ha trabajado en diversos oficios, incluyendo el ámbito de la construcción en Estados Unidos, intentando rehacer su vida lejos de los reflectores.

En una entrevista anterior, Emiliano expresó su independencia económica, en el pódcast ‘Gafe 423’,

“Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de: ‘Ay, apá, préstame, no sé, 500 pesos, o préstame 500 dólares, o lo que sea’. No, nunca le he pedido”, aclaró el joven, desmintiendo rumores sobre posibles ayudas financieras por parte de su famoso padre.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: Ausencia de José Emiliano ¿No lo invitaron?

La reciente boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue vista por muchos como un símbolo de la unidad familiar. Sin embargo, la ausencia de José Emiliano en el evento llamó la atención, lo que generó rumores sobre su distanciamiento. Emiliano no fue invitado al enlace matrimonial, y esto desató su molestia, que dejó ver a través de sus redes sociales al comentar GPI (Gracias por invitar).

Declaraciones de Pepe Aguilar: ¿Las puertas están abiertas para José Emiliano?

Pepe Aguilar ha abordado el tema públicamente en varias ocasiones, afirmando que ha intentado mantener la relación con su hijo mayor. En declaraciones recientes, el cantante explicó en una entrevista:

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) Es su rollo. Él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”. Con estas palabras, Pepe Aguilar dejó claro su deseo de reconciliación, pero también sugirió que el distanciamiento es una decisión de Emiliano.

Un exempleado asegura que los Aguilar “le hacían el feo” a José Emiliano

El programa ‘Chisme no like’, emitido el 13 de noviembre, presentó el testimonio de un extrabajador de la familia Aguilar, quien hizo revelaciones impactantes sobre el trato que recibe José Emiliano.

“El otro hijo de Pepe (José Emiliano) lo trataron bien gacho al muchacho, toda la familia. Iba a quedarse en la casa de ellos y le hacían feo al muchacho. Ahora lo ves, pobre muchacho”, afirmó el testigo, sugiriendo que el joven ha enfrentado un rechazo constante por parte de su círculo más cercano.

Este mismo exempleado también aseguró que la familia Aguilar estaría atravesando una crisis financiera, lo que podría ser un factor adicional en la dinámica familiar. Aunque estas afirmaciones han generado revuelo en los medios, la dinastía Aguilar no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el asunto, y José Emiliano tampoco ha respondido públicamente.

