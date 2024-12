Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, revela que su padre aún no conoce a su hija: “Yo sé que está ocupado”

Aunque los vínculos familiares suelen ser sólidos, a veces las distancias entre los miembros de una misma familia son inevitables. Emiliano Aguilar, hijo de la leyenda de la música mexicana Pepe Aguilar, vivió un claro ejemplo de ello durante su debut como artista en vivo este domingo.

A pesar de ser parte de una de las dinastías más reconocidas de la música, el joven rapero se presentó ante su público sin la presencia de su padre, quien, lamentablemente, no estuvo a su lado en ese importante momento de su carrera. No obstante, Emiliano estuvo acompañado por las personas más cercanas a él: su madre, su pareja y su hija, quien, curiosamente, aún no conoce a su abuelo Pepe.

Este debut de Emiliano tuvo lugar en Guadalajara, a donde viajó desde Tijuana para formar parte del ‘Tatto Music Fest 2024’.

Pepe Aguilar presenta su música, sin el apoyo de Pepe Aguilar

En el evento, que reunió a artistas como ‘The psycho realm’ y Los Socios del Ritmo, Emiliano brilló desde temprano, ofreciendo un show cargado de energía. A lo largo de su presentación, interpretó canciones como ‘Soy el vato’, ‘Lo que quería’, y su más reciente sencillo ‘La vida no es nada fácil’, las cuales están comenzando a marcar su huella en el mundo de la música.

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano compartió un emotivo mensaje en el que expresó su agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado en su carrera musical. A pesar de ser parte de la familia Aguilar, el joven no ha recibido el mismo respaldo que sus hermanos menores, Leonardo y Ángela, quienes cuentan con el apoyo constante de su padre.

“Uno de los mejores días de mi vida, la neta muchísimas gracias a todos por el apoyo, poco a poco ahí vamos, yo sin ustedes no soy ni madres”. Pepe Aguilar

Entre las personas que fueron fundamentales en este debut estuvieron su madre, doña Carmen Treviño, y la madre de su hija, quienes no dudaron en acompañarlo en ese momento tan significativo. Carmen, su madre, no solo estuvo en la audiencia, sino que se unió al canto y aplausos del público mientras su hijo se presentaba. La pareja de Emiliano, por su parte, estaba detrás del escenario, cuidando de su pequeña hija de apenas dos años.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, Emiliano compartió lo que este debut significaba para él.

“Estoy bien feliz machín, estoy bien contento, sigo nervioso, me acabó de bajar, pero estoy bien agradecido, la verdad; hoy me acompañó mi mamá, la jefa de jefas, andaba conmigo, mi hija, mi novia, fue una experiencia muy padre, me hizo sentir muy apoyado”. Pepe Aguilar

Cuando se le preguntó sobre la ausencia de su padre en el evento, Emiliano se mostró prudente. Se quedó en silencio por algunos segundos, reflexionando sobre la pregunta antes de responder. “Pues mi mamá estaba aquí, todo bien, mi mamá y mi hija estaban aquí, estoy muy contento, la pase bien”, señaló, dejando claro que la presencia de su madre fue suficiente para hacerle sentir el apoyo necesario en ese momento tan especial.

A pesar de las ausencias, Emiliano recalcó que mantiene una buena relación con su padre. “Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien”, aclaró, mostrando una actitud madura y comprensiva respecto a la situación.

Pepe Aguilar poco interesado en contactar a Emiliano Aguilar

Recientemente en TVNotas, te contamos que un amigo cercano a Emiliano Aguilar nos dijo que éste piensa que el distanciamiento con su papá, Pepe Aguilar (56 años), se debe a la mala influencia de su esposa, Aneliz Alcalá.

“Tenía dudas de decir lo que pasa con mi amigo, pero al ver que la familia Aguilar es un desastre, contaré lo que sé. Emiliano ha estado bajoneado y sacado de onda. Ha intentado arreglar las cosas con su padre y no ha sido recíproco. No le hablan. Parece que Pepe ya se olvidó que tiene a un hijo y una nieta hermosa. Si Pepe conviviera con ella se enamoraría”. Fuente

A pesar de los esfuerzos de Emiliano Aguilar por construir una relación más cercana con su padre, Pepe Aguilar, la distancia emocional entre ambos parece persistir. Según ha compartido en algunos momentos, Emiliano sospecha que su padre podría estar influenciado por su esposa, Aneliz Alcalá.

El debut de Emiliano Aguilar en el ‘Tatto Music Fest 2024'

El joven artista recibió el cariño y apoyo de las personas más cercanas a él. Aunque su camino en la música parece seguir su curso con el respaldo de su madre y su entorno más cercano, la figura de su padre, Pepe Aguilar, sigue siendo un tema pendiente, tanto en el ámbito familiar como en su carrera artística. Sin embargo, Emiliano ha logrado destacarse por su talento propio y por la fuerza con la que sigue construyendo su camino en el mundo de la música.

