Pepe Aguilar y Nodal suben juntos al escenario y le mandan mensaje a los haters, VIDEO

Christian Nodal y Pepe Aguilar sorprendieron al compartir por primera vez el escenario durante un concierto en Querétaro. Los cantantes lo hicieron para dejar claro la buena relación que existe entre ellos a pesar de las críticas que los rodean.

El encuentro musical tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en la Feria Ganadera de Querétaro, donde ambos artistas interpretaron juntos el emblemático tema ‘Acá entre nos’, de Vicente Fernández.

Pepe pidió un aplauso para su yerno, quien con una sonrisa de emoción se unió a su suegro para rendir homenaje a Vicente Fernández.

Cantaron juntos en el escenario / Instagram

El público respondió con gritos y apoyo para ambos pese a la controversia en la que han estado envueltos por el romance entre Nodal y Ángela que ha sido criticado en redes sociales y algunos conciertos de la familia en la que incluso han abucheado a Ángela en eventos públicos.

El momento fue especialmente emotivo cuando los cantantes se abrazaron e incluso Pepe Aguilar dijo que esto era un mensaje para los haters. “Y los haters y ‘medios de comunicación’ chafas así”.

Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar

Durante el mismo evento, Pepe Aguilar aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a su hija Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de críticas por su matrimonio con Nodal. En un discurso en pleno escenario, Pepe expresó: “Otro aplauso para mi yerno, para que le sigan creyendo a las pinches redes sociales. ¡Síganle creyendo a esos cab… ¿Entiendes?”.

En respuesta, las redes sociales explotaron con opiniones divididas, unos defendiendo a la familia de Pepe Aguilar y otros criticando el actuar tan explosivo que tuvo al defender el matrimonio de su hija.

Se mostraron el afecto que se tienen / Instagram

Ángela Aguilar va a terapia para superar las críticas

Por su parte, Ángela también se ha defendido de las críticas. En recientes entrevistas, la cantante aceptó que ha ido a terapia para superar la avalancha mediática en su contra y dijo que esa era la clave para sobrellevar los comentarios negativos.

“(La terapia) Me ha ayudado entender que no le debo explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy”, expresó junto a un consejo que le dio su psicóloga: “Tratar de controlar algo afuera de ti es psicópata. No seas psicópata”, dijo.