Cazzu regresa a la venta de contenido exclusivo, lo anuncia con tremenda foto ¿no le alcanza lo que le da Nodal?

La cantante argentina Cazzu, ícono del trap latino y defensora del feminismo, ha generado un revuelo mediático tras anunciar su regreso a una conocida plataforma de contenido exclusivo. Esta decisión fue tomada en medio de un periodo de transformación personal y profesional y llama la atención porque dejó ver que la manutención que paga Christian Nodal por su hija es injusta.

La cantante Cazzu anuncia regreso en famosa página de contenido exclusivo

El regreso de Cazzu a este negocio no fue discreto. La artista compartió una provocadora historia en Instagram acompañada de la frase: “I’m back, bitch*s” (“Estoy de regreso, perr*s”). La publicación, que incluía una imagen de estilo boudoir (una pequeña habitación privada) frente al espejo, dejó claro que se reincorporaba a este negocio.

Durante su primera etapa en la plataforma, en 2020, Cazzu logró reunir más de 21,000 “me gusta” en sus publicaciones y generó ingresos mensuales estimados en 21,000 dólares.

En esta ocasión, mantiene el precio de la suscripción en 10 dólares, lo que apunta a repetir (o superar) su éxito anterior. Pero el contexto es distinto: hoy, además de ser artista, es madre soltera, escritora y una figura cada vez más influyente en la conversación sobre el rol de la mujer en la industria del entretenimiento. Además, de protagonizar un escándalo tremendo con Nodal por su separación poco antes de que él se casara con Ángela Aguilar.



¿Cazzu regresa al contenido exclusivo por separación con Christian Nodal y necesidad?

Su regreso a esta plataforma de contenido exclusivo, coincide con un momento de tensión en su vida personal. Tras su separación de Christian Nodal en mayo de 2024, Cazzu enfrenta la crianza de su hija en solitario. En declaraciones recientes, ha manifestado su inconformidad con el acuerdo de manutención que logró con el cantante, el cual se ha dicho que se habría fijado en 7 mil dólares mensuales, a pesar de que ella solicitó inicialmente 135 mil.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, expresó la trapera, dejando está lejos de sentirse conforme con el arreglo. En ese sentido, esta incursión en la venta de contenido se presenta no solo como una vía para empoderarse económicamente, sino también como una herramienta para garantizar estabilidad a su hija sin depender de terceros.

Además señaló que no pretende inickar un proceso legal: “He elegido las batallas que quiero pelear. Tengo la capacidad de trabajar”, declaró. En redes la pregunta es: ¿Cazzu regresó al contenido exclusivo porque no le alcanza lo que le da Nodal para su



¿El cantante Christian Nodal está en bancarrota?

De acuerdo con información compartida por el programa El gordo y la flaca, Christian Nodal estaría enfrentando una complicada situación financiera que le dificultaría cumplir con la pensión de 7 mil dólares mensuales destinada a su hija con Cazzu.

Aunque, según se reporta, el cantante continúa realizando los pagos, se especula que su economía ha sido afectada por una disminución en su carga de trabajo, especialmente en cuanto a presentaciones en vivo.

El programa aseguró contar con fuentes cercanas al intérprete, quienes afirman que Nodal no posee la fortuna que muchos imaginan ni realiza tantos conciertos como aparenta. “La gente cree que es fácil, pero no lo es. Él no tiene tanto dinero como se piensa”, comentaron.

Las declaraciones apuntan a que su situación financiera es más delicada de lo que parece, aunque hasta ahora el cantante no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Desde su ruptura con Nodal, Cazzu ha reiterado que se siente “libre por la vida y sin peligro”, en lo que parece ser una declaración tanto emocional como artística. Madre, artista, empresaria, escritora y ahora nuevamente creadora de contenido, Cazzu redefine los límites del empoderamiento femenino contemporáneo.

