¿Ángela Aguilar y Christian Nodal van a romper? Aseguran que “ya están cansados” tras presión mediática

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió al centro de la conversación pública luego de que la grafóloga, Maryfer Centeno, compartiera un análisis sobre el lenguaje corporal de la pareja durante un reciente evento. Según la especialista, ambos cantantes mostraron señales claras de distanciamiento... ¿cuáles son?

¿Por qué aseguran que Ángela Aguilar y Christian Nodal “están cansados” con su relación?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue encendiendo las redes sociales, y en esta ocasión un poco más, tras un análisis compartido por la grafóloga Maryfer Centeno, quien asegura que su lenguaje corporal demuestra aspectos... negativos.

En su video, Centeno describió un momento específico entre Nodal y Ángela: un beso que, desde su perspectiva profesional, denotó falta de conexión. Aunque ambos se inclinan para darse la muestra de afecto, sus cuerpos se alejan casi al mismo tiempo.

Se dan el besito, los dos se acercan y los dos se alejan totalmente los cuerpos y lo que se busca en un beso generalmente es un acercamiento, él la toma de la mano pero parecen estar muy cansados, definitivamente ha sido demasiada presión mediática, me parece que Ángela Aguilar ha sufrido muchísimo Christian Nodal ha sido atacado, pero sin duda Ángela Aguilar es la que se ha llevado toda la carga. Maryfer Centeno

Centeno añadió que el desgaste también podría estar relacionado con la intensa exposición mediática que han enfrentado desde que anunciaron su relación y posterior matrimonio.

¿Christian Nodal rechazó un beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025?

Las participación de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025, han dado de qué hablar, tanto dentro como fuera del inmueble donde se llevó a cabo el evento que reunió a múltiples celebridades.

Los besos entre ambos intérpretes mexicanos han dado de qué hablar. Tras poco más de un año de relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron una aparición conjunta en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.

Al comienzo, ambos se mostraban tranquilos; incluso Nodal ayudó a Ángela a acomodar su atuendo mientras avanzaban frente a las cámaras. No obstante, la atmósfera cambió cuando Aguilar intentó besarlo. Aunque Nodal correspondió al primer beso, usuarios señalaron que aparentemente se inclinó por apartarse cuando ella buscó darle un segundo .

La cantante respondió con una sonrisa que muchos internautas interpretaron como nerviosa, un gesto común cuando algo no ocurre como se esperaba. En cuestión de minutos, el video del momento se volvió viral y se posicionó entre los temas más comentados de la velada.

¿Christian Nodal y José Madero presuntamente se pelearon en la alfombra roja de los Latin Grammy?

Los besos no son la única polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ambos han sido el centro de más señalamientos e historias, y ahora, hasta un tercero en discordia podría existir, según Martha Figueroa.

Según lo señalado por la periodista, Christian Nodal y José Madero presuntamente habrían coincidido recientemente con Ángela Aguilar en una alfombra roja. Para entonces, ambos artistas se encontraban en pláticas sobre una posible colaboración musical que, de concretarse, sería uno de los proyectos más inesperados del año, pero algo sucedió:

Iban a hacer una colaboración juntos y andaban en esas. Se encuentran en un evento (...) Resulta que estaba Nodal por ahí, hace poquito, y de repente Nodal voltea y ve José Madero le está ‘tirando el can’ a Angelita Aguilar, o sea, a su esposa. Martha Figueroa

El asunto no terminó allí. Más allá del presunto coqueteo de Madero hacia Aguilar, la situación presuntamente se volvió más tensa, ya que el intérprete de regional mexicano habría intervenido de inmediato, según relató Martha Figueroa:

De repente ven que se le viene, se le deja venir Nodal a Madero, que Madero es altito, '¿Qué, ¿por qué? ¿de qué?’ y se empezaron a jalonear (...) ‘Con mi vieja no te metas’. Y se empezaron a aventonear y los tuvieron que separar. Martha Figueroa

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado esta información, por lo que se mantiene estrictamente como un RUMOR.

