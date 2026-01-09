Stephanie Salas y Humberto Zurita reaparecen juntos tras presunta pelea, ¿crisis o malentendido?

Stephanie Salas y Humberto Zurita reaparecieron juntos luego de que trascendió un video en el que fueron captados durante una presunta pelea en un centro comercial de la Ciudad de México. La aparición de la pareja se da después de que las imágenes provocaron versiones sobre una posible discusión entre ambos, ¿hablaron del conflicto? Aquí te contamos.

Humberto Zurita y Stephanie Salas. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Un video difundido por el canal de YouTube Kadri Paparazzi mostró a Humberto Zurita y Stephanie Salas durante una salida en la Ciudad de México, de acuerdo con lo que se relata en el material, la pareja acudió primero a cenar a un restaurante ubicado en una plaza comercial del sur de la capital y después continuó su recorrido por una tienda de artículos para el hogar dentro del mismo complejo.

Durante el trayecto por la tienda, según la versión de los conductores del canal, presuntamente comenzó una discusión entre ambos. En el video se describe que Humberto Zurita se veía molesto y realizaba movimientos con las manos, como si intentara explicar algo de manera insistente, mientras que Stephanie Salas se mantendría tranquila.

Mientras que Zurita parecía querer continuar la conversación, Salas habría puesto un alto; en las imágenes se observa cuando ella le pide su bolsa, él se la entrega de inmediato y posteriormente se adelanta, dejándola unos pasos atrás.

Presunta pelea entre Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

Stephanie Salas y Humberto Zurita reaparecen juntos tras presunta pelea

Stephanie Salas y Humberto Zurita reaparecieron de manera pública en el programa Ventaneando, luego de que surgieron rumores sobre una presunta discusión entre ambos. La presencia de la pareja en la emisión llamó la atención, ya que se dio después de las versiones que provocaron polémica.

Durante su aparición en el programa, ambos se mostraron juntos ante las cámaras, lo que fue interpretado como una respuesta directa a las versiones que apuntaban a que una salida de pareja que debió ser un momento feliz, terminó en una noche de enojo.

Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Stephanie Salas y Humberto Zurita acudieron a Ventaneando para hablar sobre la obra teatral El seductor, proyecto con el que se encuentran actualmente de gira. Durante la charla, ambos compartieron detalles de su trabajo en el teatro y de los proyectos profesionales que desarrollan de manera paralela, en un momento en el que su presencia conjunta también había generado atención mediática.

Stephanie Salas aprovechó el espacio para hablar sobre su trabajo en televisión y el momento personal que atraviesa. “Estoy ahorita en una serie muy padre que se llama ‘Amor de oficina’. Estoy muy contenta con ese personaje. Entonces, pues sí, sí traigo como esas ganas de empezar el año como actriz trabajando, trabajando mucho. El año pasado pues fue muy fuerte para mí todo lo de mi abuelita. Me di como un año sabático y ahora estoy muy contenta de rendirle, eso que yo sé que ella desde el cielo me está cuidando”, expresó.

Por su parte, Humberto Zurita también habló de su familia y de la etapa que viven sus hijos. “No, mis hijos están sobreviviendo solteros. Los dos ahora tienen pareja, pero no tienen hijos. No, no se los he preguntado, la verdad. Los dejo que fluya”, comentó durante la entrevista.

Finalmente Stephanie Salas destacó el entusiasmo con el que ambos continúan su trabajo en el teatro. “Y nosotros mientras nos vamos de gira, haciendo teatro, que es lo que sabemos hacer, nos encanta y estamos pues muy contentos, muy afortunados con esta nueva producción del señor Varela”, señaló, al referirse a la obra El seductor y al momento profesional que comparten. A pesar de que no hablaron de la pelea que presuntamente tuvieron, la pareja de actores se dejó ver nuevamente juntos.

